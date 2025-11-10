Truyền thông Mỹ nói Thượng viện đạt thỏa thuận để mở cửa chính phủ

Lưỡng đảng tại Thượng viện Mỹ đạt thỏa thuận gia hạn ngân sách chính phủ, dấu hiệu cho thấy đợt đóng cửa chính phủ lâu kỷ lục sắp kết thúc.

CNN ngày 9/11 dẫn lời một nguồn tin cho biết lưỡng đảng tại thượng viện Mỹ đã đạt thỏa thuận về việc cung cấp ngân sách cho chính phủ tới ngày 30/1/2026, đồng thời ấn định thời điểm bỏ phiếu cho Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng (Obamacare) vào tháng 12.

Theo nguồn tin, thỏa thuận bao gồm việc đảo ngược quyết định sa thải nhân viên của chính quyền Tổng thống Donald Trump và những điều khoản ngăn chặn hành động tương tự trong tương lai, cũng như đảm bảo ngân sách cho chương trình tem phiếu thực phẩm trong suốt năm tài khóa 2026.

Thỏa thuận mới được gắn với gói ngân sách lớn hơn để cung cấp đủ ngân sách cho một số cơ quan chủ chốt của chính phủ Mỹ, song không bao gồm việc gia hạn các khoản trợ cấp theo Obamacare sắp hết hạn, vốn là yêu cầu quan trọng của phe Dân chủ.

Tòa nhà quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington ngày 29/6. Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin, phe Dân chủ nhận thấy lập trường cứng rắn của Tổng thống Trump về gia hạn các khoản trợ cấp của Obamacare ngăn cơ hội đạt được thỏa thuận lưỡng đảng, do đó một số thành viên đảng Dân chủ chấp nhận bỏ phiếu độc lập về dự luật để chấm dứt khủng hoảng ngày càng trầm trọng do chính phủ Mỹ đóng cửa.

Thượng viện dự kiến bỏ phiếu thông qua dự luật vào đêm 10/11 (trưa 10/11 giờ Hà Nội). Khi vượt qua vòng bỏ phiếu ở thượng viện, dự luật sẽ quay lại Hạ viện để thông qua lần cuối trước khi Tổng thống Trump ký thành luật, quá trình này có thể mất vài ngày.

Chính phủ Mỹ đã bước sang ngày đóng cửa thứ 39, vượt qua kỷ lục 35 ngày được thiết lập dưới nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump. Hoạt động của nhiều cơ quan công quyền đã bị đình trệ kể từ khi lưỡng đảng tại quốc hội Mỹ không thể đạt được thỏa thuận về dự luật ngân sách, khiến chính phủ liên bang bắt đầu đóng cửa từ ngày 1/10.

Nguyễn Tiến (Theo CNN, AFP)