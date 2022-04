Truy tố kẻ tấn công 7 phụ nữ gốc Á

MỹSteven Zajonc, 27 tuổi, bị truy tố vì phạm tội thù ghét chủng tộc sau khi tấn công bạo lực 7 phụ nữ gốc Á ở New York hồi tháng 2.

Alvin Bragg, ủy viên công tố quận Manhattan, thành phố New York, hôm 4/4 cho biết Zajonc đã tấn công và đánh đập các nạn nhân là phụ nữ gốc Á ở khu vực phía đông và trung tâm đảo Manhattan hôm 27/2. Zajonc bị truy tố tội tấn công vì thù ghét chủng tộc và quấy rối nghiêm trọng.

Steven Zajonc trong phiên tòa hồi tháng 3. Ảnh: New York Post

Zajonc "rình rập có chọn lọc 7 phụ nữ gốc Á để tấn công từng người, vài người bị đánh từ phía sau. Không có động cơ nào ngoài phân biệt chủng tộc", Bragg nói.

Ông cho hay nghi phạm đã dùng tay và cùi chỏ đánh vào mặt nạn nhân trước khi bỏ trốn. Một người còn bị nghi phạm đẩy ngã. Các nạn nhân đều bị chấn thương vùng mặt, một người phải nhập viện do chấn thương sọ não.

Cảnh sát New York xác định Zajonc qua video camera an ninh và lời khai của nhân viên Thư viện Công cộng New York, bên ngoài nơi diễn ra một vụ tấn công.

Nghi phạm bị bắt ngày 2/3. Bragg cho hay văn phòng của ông đang điều tra 27 vụ tấn công người gốc Á vì thù hận.

Các cuộc tấn công có động cơ chủng tộc nhằm vào người gốc Á tăng lên ở Mỹ từ năm 2020, thời điểm bắt đầu đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh tội phạm gia tăng ở New York từ 2020, giới chức cho biết nhiều kẻ tấn công mắc chứng rối loạn tâm thần. Hồi tháng 1, một phụ nữ gốc Á tử vong vì bị một kẻ tâm thần đẩy xuống đường ray tàu điện ngầm.

Hồng Hạnh (Theo AFP)