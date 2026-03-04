Truy tố bác sĩ sản khoa tàng trữ, phát tán hình ảnh nhạy cảm của bệnh nhi

Trung QuốcCơ quan công tố Đài Loan vừa khởi tố một bác sĩ sản khoa do người này lợi dụng công việc để lén lút ghi hình, tàng trữ và phát tán hình ảnh nhạy cảm của hàng loạt bệnh nhân vị thành niên.

Ngày 3/3, cơ quan công tố chính thức chuyển hồ sơ của bác sĩ họ La sang Tòa án địa phương Tân Bắc và đề nghị mức án nghiêm khắc nhất theo Đạo luật Phòng chống Xâm hại Tình dục Trẻ em và Thanh thiếu niên, CNA đưa tin.

Tại phiên tòa, nghi phạm thừa nhận một phần hành vi phạm tội nhưng kiên quyết bác bỏ cáo buộc phát tán video dâm ô. Tuy nhiên, thẩm phán đánh giá La có dấu hiệu phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, mang nguy cơ tiêu hủy chứng cứ hoặc thông đồng với nhân chứng, nên tiếp tục ra lệnh tạm giam và cấm tiếp xúc.

Trước đó, vào ngày 6/11/2025, cảnh sát khám xét hệ thống phòng khám sản phụ khoa lớn ở thành phố Đào Viên nơi La làm việc. Lực lượng chức năng thu giữ khoảng 1TB dữ liệu hình ảnh nhạy cảm của trẻ em từ máy tính và ổ cứng cá nhân của nam bác sĩ này. Cảnh sát phát hiện hành vi tàng trữ nội dung đồi trụy của La khi mở rộng điều tra một đường dây thiết lập hội nhóm phi pháp do một đối tượng họ Tạ cầm đầu tại Đài Nam.

Hồ sơ vụ án thể hiện La bắt đầu ghi hình trái phép các bệnh nhi ngay từ giai đoạn thực tập trong hai năm 2016 đến 2018. Nam bác sĩ thực hiện trót lọt chuỗi hành vi này khi qua mặt cả ban quản lý phòng khám lẫn phụ huynh. Đến năm 2020, La gia nhập hàng loạt hội nhóm đen tối trên mạng xã hội mang từ khóa "thiếu nữ", "trẻ em". Người này chủ động đăng tải những hình ảnh xâm hại tình dục tự thu thập vào mục ghi chú chung, tạo điều kiện cho các thành viên khác truy cập, gián tiếp bóc lột tình dục trẻ em trên diện rộng.

Đại diện cơ quan công tố lên án gay gắt hành vi của bác sĩ La. Họ khẳng định nghi phạm chà đạp nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp và lợi dụng lòng tin của người bệnh để trục lợi cá nhân. Hành động tàn nhẫn này phá hoại an ninh trật tự xã hội và trực tiếp đẩy các nạn nhân nhỏ tuổi vào những tổn thương thể chất, tâm lý khó thể chữa lành.

Hàng loạt vụ án bác sĩ lợi dụng phòng khám để quay lén và xâm hại tình dục bệnh nhân trên toàn cầu đang giáng đòn mạnh vào nền tảng y đức. Các chuyên gia y tế nhận định hành vi này phản bội lại lời thề Hippocrates, nơi người yếu thế giao phó cơ thể và sinh mạng cho những người có chuyên môn.

Thế giới từng chứng kiến vụ tương tự vào năm 2018 khi tòa án Mỹ tuyên phạt bác sĩ thể thao Larry Nassar hàng trăm năm tù. Trong suốt hai thập kỷ, người này mượn danh nghĩa điều trị chấn thương để thực hiện hành vi đồi bại với hơn 260 nữ vận động viên trẻ. Các cơ quan quản lý thể thao Mỹ đã ngó lơ những lời tố cáo đầu tiên, tạo vỏ bọc hoàn hảo cho hung thủ tiếp tục lộng hành trong thời gian dài.

Trước đó, năm 2013, cảnh sát Mỹ lật tẩy vụ án bác sĩ phụ khoa Nikita Levy làm việc tại bệnh viện danh tiếng Johns Hopkins dùng bút gắn camera quay lén hàng nghìn nữ bệnh nhân. Đồng nghiệp phát hiện thiết bị khả nghi và lập tức báo cáo lãnh đạo, khiến vụ việc vỡ lở. Levy chọn cách tự tước đoạt mạng sống để trốn tránh pháp luật ngay sau khi cảnh sát khám xét nhà riêng. Bệnh viện Johns Hopkins sau đó chi ra 190 triệu USD để dàn xếp vụ kiện với hơn 8.000 nạn nhân, tạo nên một trong những thảm họa truyền thông và pháp lý lớn nhất lịch sử y khoa Mỹ.

Bình Minh (Theo CNA, Liberty Times)