Truy sát hàng xóm vì lời khiêu khích

An GiangPhạm Thanh Sang bực tức người hàng xóm suýt tông xe trúng mẹ, khi cãi vã có lời khiêu khích, nên cùng hai đồng phạm đánh hội đồng khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 14/4, Sang, Đỗ Duy Minh, Đỗ Phát Đạt (33-43 tuổi) bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Giết người.

Phạm Thanh Sang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra, Sang và Đỗ Trọng Bảo, 41 tuổi, vốn là hàng xóm. Đầu tháng 4, Bảo lái xe đạp điện suýt tông trúng mẹ Sang nên cả hai xảy ra cãi vã, thách thức nhau.

Chiều 12/4, Sang nhậu cùng Minh (người làm thuê) và Đạt (em vợ Minh). Đến tối, thấy Bảo đánh bi da trong quán gần nhà, Sang nhớ lại chuyện cũ, đi qua "nói chuyện". Hai bên tiếp tục cãi vã rồi đánh nhau.

Thấy vậy, Minh, Đạt bênh Sang, tham gia vụ ẩu đả. Bảo bỏ chạy nhưng bị nhóm này dùng ly thủy tinh, bàn nhựa, ghế nhựa truy sát. Nạn nhân bị thương nặng, tử vong.

Đỗ Phát Đạt (trái), Đỗ Duy Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Sau khi gây án, cả ba đến công an đầu thú.

Ngọc Tài - Tiến Tầm