Truy nã kẻ tình nghi giết phụ nữ ở vườn

Quảng BìnhLê Văn Triễn, 33 tuổi, bị truy nã do tình nghi giết chết người phụ nữ 54 tuổi ở vườn của nạn nhân.

Ngày 8/7, Công an hình sự Quảng Bình cho biết Triễn, trú xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, nghề nghiệp tự do, cao 1m7, nói giọng miền Trung, có nốt ruồi cách 2cm dưới sau mép phải. Năm 2019, Triễn bị công an Quảng Ninh xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc.

Lệnh truy nã Triễn do tình nghi giết người. Ảnh: Công an Quảng Bình

Triễn được cho là nghi phạm trong vụ giết người ở thôn Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh sau khi sáng 6/7 thi thể bà Hà Thị Nhiều, 54 tuổi, được phát hiện trong vườn nhà.

Thi thể có nhiều vết thương. Ghi nhận có vết máu nhỏ giọt từ hiện trường ra đến ngoài đường, kéo dài khoảng 2 km nên nhà chức trách nhận định kẻ gây án bị thương, mất máu khi bỏ trốn.

