Trương Văn Tâm - cựu vô địch quốc gia mơ về nhất giải chạy đêm TP HCM

Trương Văn Tâm - cựu vô địch quốc gia chạy tiếp sức, kỳ vọng cạnh tranh hạng nhất VM Ho Chi Minh City Midnight (12/2) dù mới chuyển sang marathon hơn một năm.

Tại VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2022, Trương Văn Tâm được xem là niềm tự hào của liên minh BDRC và T-Coaching tại hạng mục đồng đội. VĐV chỉ mới có một năm kinh nghiệm thi đấu marathon, cán đích với kết quả 2 tiếng 48 phút, nhanh nhất trong số 20 thành viên của đội. Thành tích của Văn Tâm góp phần đưa liên minh này giành ngôi vô địch hạng mục đồng đội - lần đầu xuất hiện trong hệ thống VnExpress Marathon. Cá nhân anh cũng nằm trong top 5 chung cuộc, top 1 lứa tuổi - thành tích tốt nhất từ khi tham gia chạy bộ phong trào.

Trương Văn Tâm khi thi đấu tại VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2022. Ảnh: VM

Trương Văn Tâm là cái tên mới toanh trên đường chạy marathon, nhưng là gương mặt quen thuộc trong các giải điền kinh trong nước khoảng vài năm về trước. VĐV sinh năm 1988 có 9 năm thi đấu thể thao thành tích cao trong màu áo Bình Dương từ năm 2010, hai lần giành huy chương vàng quốc gia nội dung tiếp sức 4x800m vào các năm 2016, 2017 và nhiều năm liền giành huy chương bạc. Năm 2019, anh giải nghệ và chuyển sang làm HLV bơi lội cho các lớp năng khiếu.

Marathon là bước ngoặt lớn trong hành trình thể thao của Trương Văn Tâm. Anh từng nghĩ bản thân không thể nào chạy nổi cự ly dài và xem marathon là câu chuyện của những nỗ lực phi thường. Tháng 10/2021 khi đang huấn luyện đội bơi, anh gặp lại HLV Bảo Trung (T-Coaching). HLV này thuyết phục Tâm thử sức chạy 42km. "Ban đầu tôi có chút do dự do đã lâu không chạy và cự ly cũng quá dài so với sở trưởng. Tôi sợ bản thân không đáp ứng nổi. Sau đó, được HLV động viên, tôi về khoác áo T - Coaching và thử sức với nội dung mới", anh chia sẻ.

Tâm cười tươi khi cán đích giải chạy đêm Hà Nội ở vị trí thứ 5. Ảnh: VM

Quá trình bắt đầu gặp nhiều khó khăn nhất là việc giúp cơ thể làm quen với cường độ tập luyện. Mỗi tuần, chân chạy gốc Tây Ninh đều tập chạy khoảng 140km. Cự ly tiếp sức trước đây yêu cầu tốc độ, khả năng kiểm soát và bứt tốc trong thời gian ngắn. Marathon ngược lại, đòi hỏi sức bền, khả năng điều tiết và chiến thuật thi đấu phù hợp. Cường độ tập luyện dày dẫn đến nhiều chấn thương. Có thời điểm, Văn Tâm muốn dừng lại vì nản.

HLV Bảo Trung đứng ra động viên học trò không bỏ cuộc. Anh nhận thấy học trò có tiềm năng vô địch nếu biết cách khai phá. HLV này gần như theo sát Văn Tâm trong từng buổi tập, chỉnh sửa kỷ thuật và không ngừng động viên.

"Tôi nhớ mãi câu nói của thầy rằng tuổi trẻ không trở lại. Đừng để hành trình qua đi rồi hối tiếc vì nhận ra bản thân đã không cố hết sức. Nghĩ vậy, tôi trở lại tập luyện hăng say hơn. Tôi cũng có niềm tin bản thân làm được", runner 35 tuổi chia sẻ.

Thành quả của Trương Văn Tâm sau hàng tháng trời tập luyện không mệt mỏi là hạng 7 chung cuộc tại VnExpress Marathon Imperial Huế (tháng 4/2022). Sau đó, anh tiếp tục tham gia VM Quy Nhơn và giành hạng 8 chung cuộc dù điều kiện thi đấu khắc nghiệt hơn nhiều. Tháng 7/2022, dưới cái nắng hè của miền Bắc, chân chạy của T-Coaching lần đầu trải nghiệm cảm giác DNF vì kiệt sức và hạ đường huyết. Trước đó vài ngày, runner này bị sốt và thể trạng không ở mức sung mãn nhất.

Anh gọi DNF là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong năm. Lần đó, biết bản thân chưa đạt thể trạng tốt nhưng vẫn muốn tham gia để thử thách giới hạn và tận hưởng cung đường đẹp. "Thất bại giúp tôi nhận ra mình cần lắng nghe cơ thể nhiều hơn. Tôi phải học cách tập luyện, thi đấu khoa học, chuyên nghiệp hơn nữa và không để cảm xúc, sự háo thắng chi phối hành động", Tâm rút ra bài học.

Trương Văn Tâm tham gia VM Huế 2022. Ảnh: VM

Chức vô địch nội dung đồng đội tại giải chạy đêm VM Hà Nội cùng vị trí top 5 chung cuộc là thành quả lớn của một năm nỗ lực. Chân chạy U40 vốn không nghĩ ở độ tuổi này vẫn có thể chạy tốt vì tuổi nghề của VĐV thành tích cao trước đây vốn ngắn. Nhưng khi nhận ra mình vẫn còn sung sức, Văn Tâm đang tự tin để hướng đến những mục tiêu cao hơn, trong đó có hệ thống giải chạy VnExpress Marathon 2023.

Anh sẽ tham gia giải chạy đêm TP HCM (tháng 2) với mục tiêu vào top 3 và xa hơn là kỳ vọng về một lần đăng quang ngôi vô địch. "Tôi biết mục tiêu của mình khá cao vì các giải đấu VM luôn quy tụ dàn sao trong làng chạy. Vượt qua họ không mấy dễ dàng. Dẫu sao, khao khát của tôi là một lần được đứng trên bục cao nhất. Đó là sẽ đích đến để tôi nỗ lực và cống hiến nhiều hơn", nhà cựu vô địch quốc gia chia sẻ.

Trương Văn Tâm nói việc đặt những mục tiêu cao để làm động lực cho bản thân phấn đấu chứ không coi đó là thành quả bắt buộc phải giành được. Nhờ đó, anh cảm thấy nhẹ nhàng, không áp lực. "Chạy bộ là một đam mê lớn. Tôi nghĩ bản thân đủ chín chắn, đủ kinh nghiệm và động lực để theo đuổi đến cùng. Chưa cần biết kết quả nhưng tôi tin hành trình của mình còn dài và nỗ lực sẽ luôn đi kèm với trái ngọt", chân chạy nói.

Hoài Phương