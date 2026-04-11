Trường quốc tế rộng 9,2 ha giữa thủ đô

Trường hiện có gần 1.200 học sinh từ mầm non đến trung học, tới từ hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là trường có đa dạng quốc tịch nhất cả nước, tỷ lệ học sinh của mỗi quốc gia không được vượt 20% tổng số.
Học sinh theo chương trình tú tài quốc tế IB, học phí năm học 2026-2027 là từ 460 triệu đồng (trẻ 3-4 tuổi) tới hơn 1,05 tỷ đồng (lớp 11, 12).
Thư viện rộng gần 1.000 m2, có hơn 50.000 sách, tài liệu in và ấn phẩm điện tử. Học sinh có thể đọc sách hoặc làm bài tập, tham gia các workshop về sách với những tác giả nổi tiếng.
Điểm nhấn của không gian này là hình ảnh Khuê Văn Các - biểu tượng của thành phố Hà Nội, được treo chính giữa.
Trường cho biết luôn chú ý lồng ghép các chi tiết đặc trưng của Hà Nội, Việt Nam, nhằm kết nối môi trường quốc tế với bản sắc địa phương, giúp học sinh hiểu và tôn trọng văn hóa trong không gian học tập hàng ngày.
Nhà ăn với sức chứa khoảng 500 học sinh cùng lúc. Thực đơn được lên theo tuần, có các món Á, Âu, súp, salad, bánh ngọt và đồ cho người ăn chay.
Khuôn viên trường là nơi diễn ra nhiều hoạt động thể chất như trượt ván, patin. Ảnh: UNIS
UNIS Hà Nội có hai sân bóng đá (một sân cỏ nhân tạo, một sân cỏ tự nhiên) với kích thước tiêu chuẩn. Học sinh có thể thi đấu với 11 người/đội, hoặc chia đôi mỗi sân để đá 7 người/đội.
Ngoài ra, trường có ba sân tennis, sân bóng chuyền cho học sinh luyện tập, thi đấu.
Toàn cảnh khuôn viên UNIS Hà Nội. Video: Hoàng Giang
Hoàng Giang - Thanh Hằng