Trường Quản trị ĐH Bath trao học bổng đến 3 triệu bảng

Trường Quản trị Đại học Bath (Anh) trao học bổng đến 3 triệu bảng Anh cho sinh viên quốc tế nhằm thu hút nhân tài trên toàn thế giới.

Trường đẩy mạnh hỗ trợ sinh viên quốc tế theo đuổi nền giáo dục kinh doanh chất lượng cao tại Vương quốc Anh, đồng thời, giảm bớt gánh nặng tài chính và mở rộng triển vọng nghề nghiệp thông qua Graduate Visa sau tốt nghiệp.

Trường Quản trị Đại học Bath mở rộng chính sách học bổng như một phần trong chiến lược thu hút và hỗ trợ sinh viên xuất sắc đến từ Việt Nam, cũng như nhiều quốc gia khác.

Các học bổng được trao dưới hình thức giảm trực tiếp học phí, áp dụng cho ứng viên chương trình thạc sĩ (MSc) toàn thời gian. Những ứng viên nổi bật có thể được cộng gộp nhiều suất học bổng với tổng giá trị tối đa tương đương toàn bộ học phí, qua đó, giảm áp lực tài chính trong quá trình học tập.

Để được xét tuyển cho kỳ nhập học tháng 9, ứng viên cần có thư mời nhập học (offer) cho một chương trình MSc và hoàn tất hồ sơ học bổng trước ngày 4/2 (kết quả công bố ngày 28/2) hoặc trước ngày 8/4 (kết quả công bố ngày 8/5).

Thông qua chương trình học bổng này, trường Quản trị Đại học Bath khẳng định cam kết lâu dài trong việc nuôi dưỡng và phát triển nhân tài. Sự kết hợp giữa hỗ trợ tài chính, chất lượng học thuật cao, đào tạo gắn với thực tiễn và định hướng nghề nghiệp bài bản có thể giúp nhà trường tiếp tục đóng góp vào việc đào tạo thế hệ lãnh đạo kinh doanh trong tương lai.

Trường Quản trị Đại học Bath đã trao tặng học bổng cho nhiều du học sinh Việt và nhiều quốc gia khác. Trong đó, Tạ Trang (tốt nghiệp năm 2025) biết đến Đại học Bath qua một hội chợ học bổng và sớm ấn tượng với uy tín quốc tế, cùng chương trình Thạc sĩ Phân tích Dữ liệu (MSc Business Analytics) tại đây.

Với kinh nghiệm giành được học bổng đến 20.000 bảng Anh, Trang khuyên các bạn trẻ dành đủ thời gian để suy nghĩ về bài luận cá nhân. "Nếu bạn đang cân nhắc nộp hồ sơ vào Bath, hãy cứ mạnh dạn thử, bởi nếu không thử, bạn sẽ không bao giờ biết", nữ sinh nói.

Tạ Trang (đứng giữa) cùng các bạn học của mình tại trường Quản trị Đại học Bath. Ảnh: Trường Quản trị Đại học Bath

Noor, sinh viên đến từ Pakistan, cũng nhận học bổng thạc sĩ dành riêng cho ứng viên Pakistan cùng một suất học bổng hỗ trợ đặc biệt. Cô xem việc được học tập tại Bath như một dấu mốc quan trọng trong hành trình của mình.

"Hãy tìm hiểu thật kỹ, xác định rõ mục tiêu, bắt đầu sớm và đừng ngần ngại nắm lấy cơ hội", Noor khuyên.

Ayushi, sinh viên đến từ Ấn Độ, là một trong những gương mặt quốc tế tiêu biểu nhận học bổng toàn phần học phí cho chương trình Thạc sĩ Quản trị quốc tế (MSc International Management). Suất học bổng này đã mở ra một bước ngoặt lớn trong hành trình học tập của cô. Chia sẻ với các ứng viên tương lai, nữ sinh cho rằng điều quan trọng là thể hiện chân thực con người mình và mạnh dạn làm nổi bật những điểm mạnh cá nhân.

Ayushi chụp ảnh tại Roman Baths, di tích nổi tiếng thế giới gắn liền với tên gọi của thành phố Bath và Đại học Bath. Ảnh: Trường Quản trị Đại học Bath

Trường Quản trị Đại học Bath được đánh giá cao nhờ định hướng đào tạo gắn chặt với nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Đơn vị thiết kế chương trình dựa trên sự tham vấn thường xuyên của lãnh đạo doanh nghiệp và nhà tuyển dụng quốc tế. Qua đó, sinh viên có thể rèn luyện tư duy phân tích, khả năng hoạch định chiến lược và năng lực lãnh đạo, những kỹ năng thiết yếu để thích ứng, phát triển trong môi trường kinh doanh không ngừng thay đổi.

Song song với đào tạo học thuật, sinh viên Bath được hỗ trợ toàn diện về nghề nghiệp qua hệ thống tư vấn cá nhân hoá, buổi gặp gỡ nhà tuyển dụng, workshop phát triển kỹ năng và mạng lưới cựu sinh viên trải rộng tại hơn 150 quốc gia. Nhờ nền tảng này, nhiều sinh viên tốt nghiệp từ Bath đang làm việc tại nhiều tổ chức và tập đoàn uy tín trên thế giới như Apple, Deloitte, PwC, Samsung, Amazon, Goldman Sachs, Henkel hay PepsiCo.

Sinh viên tốt nghiệp trường Quản trị Đại học Bath. Ảnh: Trường Quản trị Đại học Bath

Đại học Bath nằm trong top 10 tại Vương quốc Anh theo Times and Sunday Times Good University Guide 2026, Guardian University Guide 2026 và Complete University Guide 2026; đồng thời thuộc top 150 đại học toàn cầu theo QS World University Rankings 2026, top 100 thế giới về uy tín với nhà tuyển dụng và đạt Triple Gold trong Teaching Excellence Framework 2023.

Riêng trường Quản trị Bath tiếp tục ghi dấu ấn với top 50 toàn cầu ngành Marketing và top 100 thế giới ở các lĩnh vực Quản trị, Tài chính và Phân tích kinh doanh theo QS Business Master's Rankings 2026. Những kết quả này phản ánh cam kết lâu dài của Bath đối với chất lượng đào tạo, nghiên cứu và tính ứng dụng trong thực tiễn.

Ngoài ra, Đại học Bath có cộng đồng quốc tế đa dạng, quy tụ sinh viên hơn 160 quốc tịch, mang đến sự giao thoa phong phú về tư duy và góc nhìn, từ lớp học, các dự án nhóm cho đến những cuộc trò chuyện thường ngày. Môi trường đa văn hoá này không chỉ làm giàu trải nghiệm học tập, mà còn giúp sinh viên xây dựng mạng lưới kết nối bền vững, đồng hành trong suốt chặng đường sự nghiệp sau này, dù làm việc ở bất kỳ quốc gia nào.

Với những sinh viên sẵn sàng theo đuổi con đường sự nghiệp mang tầm quốc tế, trường Quản trị Đại học Bath cung cấp một chương trình đào tạo, đồng thời, tạo nền tảng vững chắc để bước vào thị trường lao động toàn cầu.

Nhật Lệ