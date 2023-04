Người buôn mỹ phẩm vỡ nợ hơn 110 tỷ đồng

Bà Rịa - Vũng TàuTrương Kim Ngân, 32 tuổi, vay tiền của nhiều người để kinh doanh mỹ phẩm và bất động sản, rồi mất khả năng trả nợ hơn 118 tỷ đồng.

Ngày 4/4, Ngân, ở huyện Châu Đức bị Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tạm giữ để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trương Kim Ngân tại cơ quan công an. Ảnh: Hắc Minh

Ngân kinh doanh mỹ phẩm và bất động sản tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Để có nguồn tiền đầu tư, nghi can vay mượn của nhiều người. Theo điều tra, đầu năm 2022 do làm ăn thua lỗ, áp lực trả nợ cho nhiều người, Ngân liên hệ với hai phụ nữ ở TP Vũng Tàu có quan hệ làm ăn để vay tiền, bịa lý do là "đáo hạn ngân hàng".

Nhận hơn 4,2 tỷ đồng, Ngân dùng trả nợ những người cho vay trước. Khi không trả được tiền cho hai phụ nữ trên như cam kết, Ngân bị tố cáo đến cơ quan công an.

Từ đây, cơ quan điều tra phát hiện Ngân còn nợ hơn 114 tỷ đồng của nhiều người khác.

Trường Hà