Trường học kêu gọi phụ huynh không tặng quà giáo viên dịp 20/11

Quảng TrịTrường Tiểu học số 2 Bắc Lý đề nghị phụ huynh không nộp tiền, trích quỹ để thăm hỏi, tặng quà thầy cô, ban giám hiệu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trong văn bản ngày 10/11, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Hiệu trưởng, cũng lưu ý giáo viên chủ nhiệm các lớp không bàn bạc với phụ huynh về việc này, vào tất cả dịp lễ, Tết.

Ngoài ra, trường nghiêm cấm thầy cô dạy thêm, học thêm, thu quỹ lớp dưới bất cứ hình thức nào. Các khoản xã hội hóa đều trên tinh thần tự nguyện, không cào bằng hay ép buộc phụ huynh đóng góp.

"Giáo viên vi phạm phải chịu trách nhiệm và chấp hành hình thức kỷ luật của nhà trường", văn bản nêu.

Nữ hiệu trưởng cho biết tháng 11 là dịp tri ân thầy cô, song tình hình kinh tế các gia đình còn khó khăn, nhiều em thiếu thốn khi đến trường. Qua việc này, bà mong giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh, đồng thời tạo môi trường lành mạnh, công bằng với các em học sinh.

Học sinh Tiểu học số 2 Bắc Lý nhận quà là thẻ bảo hiểm y tế. Ảnh: Minh Anh

Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý đóng ở phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị. Trường hiện có 52 cán bộ, giáo viên, quy mô 31 lớp học với gần 1.150 học sinh.

Dịp 20/11 gần đây, một số Sở Giáo dục và Đào tạo, trường học kêu gọi phụ huynh không tặng hoa, quà, thay vào đó đóng góp cho các hoạt động thiết thực.

Năm ngoái, hiệu trưởng THCS Nguyễn Văn Luông ở TP HCM được khen thưởng vì xin đổi hoa, bánh kem dịp 20/11 thành 89 suất bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo. Ở Đăk Lăk, trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai đề nghị phụ huynh không tặng quà cho giáo viên bởi không muốn các gia đình, học sinh khó khăn phải lo âu về việc này.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, Tây Ninh (cũ) cũng không tiếp khách, nhận quà hay lẵng hoa từ các Sở, ban ngành, nhằm thực hiện chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí.

