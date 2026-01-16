Trường học 114 tỷ đồng dở dang suốt 8 năm ở TP HCM

Đến giữa tháng 12/2025, trường THCS Hiệp Bình Phước (phường Hiệp Bình) đã cơ bản hoàn thành phần thô, nằm trơ trọi trong khu đất trống ở khu đô thị Vạn Phúc.
Trường rộng khoảng 14.000 m2, xây dựng năm 2018 với tổng mức đầu tư khoảng 114 tỷ đồng. Năm 2022, do khó khăn tài chính vì dịch Covid-19, nhà thầu xin ngừng thi công, khi đã hoàn thành được khoảng 47 % khối lượng. Dự án được điều chỉnh quy hoạch và thiết kế, tổ chức đấu thầu lại nhưng vẫn bỏ hoang gần 4 năm nay.
Đến giữa tháng 12/2025, trường THCS Hiệp Bình Phước (phường Hiệp Bình) đã cơ bản hoàn thành phần thô, nằm trơ trọi trong khu đất trống ở khu đô thị Vạn Phúc.
Trường rộng khoảng 14.000 m2, xây dựng năm 2018 với tổng mức đầu tư khoảng 114 tỷ đồng. Năm 2022, do khó khăn tài chính vì dịch Covid-19, nhà thầu xin ngừng thi công, khi đã hoàn thành được khoảng 47 % khối lượng. Dự án được điều chỉnh quy hoạch và thiết kế, tổ chức đấu thầu lại nhưng vẫn bỏ hoang gần 4 năm nay.
Trường thiết kế hình chữ U, phần lớn kết cấu thô đã hoàn thiện, đang chờ lợp mái và thi công các hạng mục còn lại.
Trường thiết kế hình chữ U, phần lớn kết cấu thô đã hoàn thiện, đang chờ lợp mái và thi công các hạng mục còn lại.
Hành lang bị rêu mốc, loang lổ từ nền lên các mảng tường.
Hành lang bị rêu mốc, loang lổ từ nền lên các mảng tường.
Cầu thang dẫn lên các khu vực thi công dang dở.
Cầu thang dẫn lên các khu vực thi công dang dở.
Một số phòng bị đọng nước, ngập trong rác thải, bùn đất, tường xuất hiện một số vết nứt.
Một số phòng bị đọng nước, ngập trong rác thải, bùn đất, tường xuất hiện một số vết nứt.
Hồi tháng 12, ông Nguyễn Tư Hùng, Trưởng phòng Xây dựng 3, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức cho biết đơn vị đang lấy ý kiến các sở ngành để tổ chức đấu thầu phần khối lượng xây dựng còn lại. Dự kiến, việc thi công trở lại trong quý 3 năm nay.
Hồi tháng 12, ông Nguyễn Tư Hùng, Trưởng phòng Xây dựng 3, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức cho biết đơn vị đang lấy ý kiến các sở ngành để tổ chức đấu thầu phần khối lượng xây dựng còn lại. Dự kiến, việc thi công trở lại trong quý 3 năm nay.
Quỳnh Trần