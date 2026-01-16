Trường học 114 tỷ đồng dở dang suốt 8 năm ở TP HCM

Đến giữa tháng 12/2025, trường THCS Hiệp Bình Phước (phường Hiệp Bình) đã cơ bản hoàn thành phần thô, nằm trơ trọi trong khu đất trống ở khu đô thị Vạn Phúc.

Trường rộng khoảng 14.000 m2, xây dựng năm 2018 với tổng mức đầu tư khoảng 114 tỷ đồng. Năm 2022, do khó khăn tài chính vì dịch Covid-19, nhà thầu xin ngừng thi công, khi đã hoàn thành được khoảng 47 % khối lượng. Dự án được điều chỉnh quy hoạch và thiết kế, tổ chức đấu thầu lại nhưng vẫn bỏ hoang gần 4 năm nay.