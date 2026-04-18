Trường Giang truyền thông điệp bảo vệ động vật đến trẻ em Huế

TP HuếNam nghệ sĩ chia sẻ tầm quan trọng của việc gìn giữ tự nhiên và yêu thương muôn loài với 2.500 runner nhí tham dự Kun Marathon tại Quảng trường Ngọ Môn.

Chia sẻ tại sự kiện sáng 18/4, Trường Giang cho rằng mô hình kết hợp thể thao và giáo dục bảo vệ môi trường giúp trẻ tiếp cận kiến thức một cách trực quan. "Các hoạt động trải nghiệm thực tế sau vạch đích là điểm nhấn để các em hình thành tình yêu thiên nhiên từ sớm", anh nói.

Các em nhỏ đội mũ hình thỏ, mèo chụp ảnh cùng nghệ sĩ Trường Giang trước vạch xuất phát. Ảnh: VnExpress Marathon

Tinh thần này được thể hiện qua khu trải nghiệm mang chủ đề "Chiến binh Kun bảo vệ muôn loài". Tại đây, trẻ được hướng dẫn nhận biết tập tính của một số động vật thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã như mang Trường Sơn, voọc chà vá chân nâu, rùa hộp trán vàng. Các em cũng tham gia các trò chơi mô phỏng hệ sinh thái như "Bé cho thú ăn", "Đưa muôn loài về nhà" để tập kỹ năng chăm sóc động vật.

Trước đó, Trường Giang cũng truyền thông điệp về sự kiên trì đến các em nhỏ thông qua đường chạy dài 1 km. Đồng hành cùng nhóm 6 tuổi trong lượt xuất phát đầu tiên, nam nghệ sĩ liên tục di chuyển, nắm tay hỗ trợ các em vượt qua thử thách. Ở chướng ngại vật "Đầm lầy sắc màu", nhiều trẻ trượt chân, rơi giày đều được nam nghệ sĩ quay lại giúp đỡ nhiệt tình.

Trường Giang giúp đỡ một em nhỏ trên đường chạy. Ảnh: VnExpress Marathon

Tại vạch đích, anh cùng ban tổ chức trao huy chương, động viên tinh thần hoàn thành thử thách cho các bé. Trường Giang hy vọng qua cuộc đua, trẻ học được bài học không cần chạy quá nhanh, chỉ cần kiên trì bền bỉ hướng đến mục tiêu.

Để chuẩn bị cho hành trình này, từ 6h, bầu không khí đã được hâm nóng với màn khởi động của nghệ sĩ Trường Giang cùng dàn YouTuber Mèo Simmy, Mike Đen... Sự kiện năm nay thu hút 2.500 trẻ em 6-10 tuổi, quy mô tăng thêm 500 suất so với mùa trước.

Chứng kiến con vừa vận động vừa học hỏi kiến thức bổ ích, nhiều phụ huynh bày tỏ sự hài lòng. Họ cho rằng việc lồng ghép trải nghiệm giúp trẻ hứng thú hơn so với hình thức chạy bộ đơn thuần. Đây cũng là định hướng xuyên suốt của chuỗi giải Kun Marathon trong nửa đầu năm 2026, hướng đến việc kết hợp phát triển thể chất và trách nhiệm xã hội ở trẻ em.

Thy An