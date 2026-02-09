'Trường Giang khuyên Đình Bắc - đúng nhưng chưa tinh tế'

Trường Giang có thể xuất phát từ thiện ý, nhưng Đình Bắc đến với sự kiện không phải người đang tìm lời tư vấn.

Trong một gala trao giải tối 7/2 tại TP HCM, diễn viên Trường Giang gặp tiền đạo Đình Bắc, 22 tuổi.

Trò chuyện trước giờ sự kiện, Trường Giang khuyên đàn em nên tập trung cho bóng đá, "bớt đi mấy sự kiện này lại". Đáp lại, Đình Bắc cười, phân trần rằng anh được đội tuyển cử đi đại diện. Cả hai vẫn vui vẻ chụp ảnh, không có bất kỳ căng thẳng nào.

Nhưng sau đó, câu chuyện không dừng lại ở hàng ghế khách mời. Nó lan ra mạng xã hội, kéo theo tranh luận: Trường Giang nói đúng hay nói sai khi mạng xã hội chia làm hai nửa.

Ban đầu, tôi cũng có phản xạ quen thuộc: Ừ thì lời khuyên đâu có gì xấu. Một người đi trước, từng chứng kiến nhiều trường hợp sa sút vì ánh đèn sân khấu, nhắc nhở đàn em giữ mình, nghe cũng hợp lý.

Khoan vội bàn về đúng - sai của lời khuyên, mà nằm ở cách và bối cảnh lời khuyên ấy được nói ra.

Trường Giang khuyên cầu thủ Đình Bắc 'bớt đi sự kiện' Trường Giang, Đình Bắc trò chuyện ở sự kiện WeChoice Awards 2025.

Thứ nhất, không gian cho lời khuyên này không thật sự phù hợp. Gala trao giải là nơi công cộng, đông người, có máy quay, có khán giả. Một lời nhắc riêng tư, nếu đặt vào bối cảnh ấy, rất dễ biến thành thông điệp công khai, dù người nói không chủ ý. Điều vốn chỉ nên là chuyện giữa hai người, bỗng trở thành câu chuyện để hàng nghìn người bình luận, phán xét thay.

Thứ hai, trong đời sống, có một nguyên tắc khá phổ biến: nếu không được hỏi, lời khuyên dù đúng vẫn có thể trở thành áp lực. Trường Giang có thể xuất phát từ thiện ý, nhưng Đình Bắc đến với sự kiện không phải người đang tìm lời tư vấn. Anh xuất hiện ở sự kiện với tư cách đại diện, thời gian qua cũng chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ Đình Bắc ham showbiz. Khi chưa phân biệt rõ hoàn cảnh, lời khuyên dễ gây "xáo động".

Thứ ba, một cách gián tiếp, cộng đồng mạng viện dẫn lại hình ảnh "những cầu thủ sa sút phong độ sau khi vào showbiz" cũng là con dao hai lưỡi.

Sự nghiệp đi xuống của một số cá nhân có thể đến từ nhiều nguyên nhân: chấn thương, phong độ, môi trường thi đấu, tâm lý... Việc gom tất cả vào một nguyên nhân là "ham showbiz" vừa đơn giản hóa vấn đề, vừa vô tình tạo thêm định kiến cho những người trẻ đang cố gắng cân bằng nhiều vai trò.

Thứ tư, đời cầu thủ ngắn là câu nói quen thuộc tôi tin là nhiều người đã nghe qua, và cũng chính vì ngắn nên áp lực lại càng lớn. Một cầu thủ trẻ hôm nay vừa phải thi đấu tốt, vừa phải xây dựng hình ảnh, vừa phải hoàn thành trách nhiệm đại diện cho đội tuyển, nhà tài trợ, giải thưởng... áp lực kiếm tiền vì thời gian thi đấu đỉnh cao không nhiều.

Chúng ta nên khuyên nhau thế nào trong đời sống công cộng ngày nay? Giữ sự tập trung cho chuyên môn là quan trọng. Nhưng giữ sự tinh tế trong cách góp ý, theo tôi có lẽ cũng quan trọng không kém.

Xuân