Trường ĐH FPT mở đăng ký học bổng tìm kiếm tài năng kỷ nguyên số

Trường Đại học FPT mở cổng đăng ký chương trình "Tìm kiếm Nhân tài Kỷ nguyên số - Học bổng Nguyễn Văn Đạo" từ ngày 2/2, cho học sinh lớp 12 trên toàn quốc.

Chương trình gồm 1.030 suất trị giá hơn 200 tỷ đồng. Thời hạn nhận hồ sơ là hết ngày 15/5 thông qua website. Bên cạnh hình thức ứng tuyển trực tiếp, học sinh có thể được đề cử bởi giáo viên, nhà trường hoặc phụ huynh qua hệ thống đăng ký của trường Đại học FPT. Cách tiếp cận này nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận học bổng cho những học sinh có tiềm năng nhưng chưa chủ động thể hiện bản thân, đồng thời, tăng tính kết nối giữa nhà trường, phụ huynh, học sinh trong hành trình định hướng tương lai.

Sinh viên trường Đại học FPT học tập trong môi trường hiện đại. Ảnh: Trường Đại học FPT

Chương trình "Tìm kiếm Nhân tài Kỷ nguyên số Việt Nam - Học bổng Nguyễn Văn Đạo" năm 2026 của trường đại học FPT gồm 6 nhóm học bổng, hướng tới nhiều nhóm năng lực khác nhau, bao gồm: Tinh hoa Mở lối, Tinh hoa Công nghệ, Chiến binh Công nghệ, Tài năng Khởi nghiệp, Nhà Lãnh đạo Trẻ, Bản lĩnh Thế hệ.

Chương trình hướng tới các học sinh lớp 12 có năng lực nổi trội và tiềm năng phát triển dài hạn, không giới hạn trong một khuôn mẫu duy nhất. Đối tượng tham gia bao gồm học sinh có thành tích học thuật xuất sắc, năng lực công nghệ, tư duy đổi mới sáng tạo - khởi nghiệp, tố chất lãnh đạo, cũng như những học sinh có bản lĩnh vượt qua hoàn cảnh và mong muốn tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng. Việc xét tuyển được thực hiện theo hướng đánh giá toàn diện, kết hợp giữa điểm số, thành tích, hồ sơ năng lực, dự án cá nhân, video giới thiệu và phỏng vấn chọn lọc.

Sinh viên trường Đại học FPT học thực hành để trau dồi kỹ năng thực chiến. Ảnh: Trường Đại học FPT

Thay vì chỉ tập trung hỗ trợ tài chính, trường Đại học FPT thiết kế Học bổng Nguyễn Văn Đạo như một chương trình đầu tư toàn diện cho con người. Bên cạnh khoản tài trợ 50% - 100% học phí toàn khóa, học sinh được tiếp cận với nguồn lực đầu tư để triển khai dự án học thuật, công nghệ, khởi nghiệp bằng nguồn vốn thực; cố vấn trực tiếp bởi các lãnh đạo, chuyên gia cấp cao; tham gia hệ sinh thái công nghệ - trí tuệ nhân tạo; dự án nghiên cứu - phát triển (R&D), phòng Lab công nghệ cao; cơ hội trải nghiệm học tập, thực tập và làm việc trong môi trường quốc tế của Tập đoàn FPT, mạng lưới đối tác toàn cầu.

Thông qua chương trình, trường Đại học FPT hướng tới việc hình thành một thế hệ nhân lực trẻ có khả năng làm chủ công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, đảm nhận vai trò lãnh đạo và cạnh tranh trong môi trường toàn cầu, đáp ứng yêu cầu phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Nhật Lệ