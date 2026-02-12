Trường đầu tiên ở TP HCM dự kiến chỉ tiêu tuyển lớp 10

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân dự kiến tuyển 700 học sinh, tương đương 16 lớp 10 cho năm học tới, tăng một so với năm ngoái.

Trong số này, trường có 2 lớp Tiếng Anh tích hợp, còn lại là hệ đại trà, theo thông báo ngày 12/2. THPT Nguyễn Hữu Huân trường đầu tiên ở TP HCM dự kiến chỉ tiêu vào lớp 10 công lập.

THPT Nguyễn Hữu Huân thuộc top 3 dẫn đầu về điểm chuẩn lớp 10 ở TP HCM năm 2025, với 23,5/30 điểm. Thí sinh phải đạt trung bình gần 8 điểm mỗi môn mới đỗ.

Ngoài các môn học bắt buộc, trường có đầy đủ các môn lựa chọn, gồm: Lý, Hóa, Sinh, Địa, Tin học, Giáo dục kinh tế pháp luật, Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ. Học sinh có thể chọn ngoại ngữ hai là tiếng Nhật, Trung hoặc Hàn.

Các tổ hợp môn của trường THPT Nguyễn Hữu Huân như sau:

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở TP HCM năm 2026 dự kiến vào cuối tháng 5, sớm hơn một tuần so với mọi năm.

Học sinh thi ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ (chủ yếu Tiếng Anh) để lấy điểm xét tuyển vào THPT công lập. Nhóm có nguyện vọng vào trường chuyên sẽ làm bài môn chuyên tương ứng. Ở khu vực đặc thù như xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo, các trường có thể xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, cấu trúc đề thi lớp 10 tương tự năm ngoái, phạm vi kiến thức chủ yếu rơi vào lớp 8, 9 và sẽ được điều chỉnh độ khó để phù hợp với năng lực của học sinh toàn thành phố sau sáp nhập.

Đề minh họa thi lớp 10 của TP HCM

Năm học 2025-2026, TP HCM có gần 172.000 học sinh lớp 9. Bậc THPT có 170 trường công lập, trong đó 4 trường chuyên trực thuộc Sở là Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Lê Quý Đôn, Hùng Vương.

Học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Huân trong lễ ra quân dự thi học sinh giỏi cấp thành phố, tháng 9/2025. Ảnh: THPT Nguyễn Hữu Huân

Lệ Nguyễn