Trường Đại học Việt Đức nêu định hướng đào tạo ngành bán dẫn

Trường Đại học Việt Đức định hướng đào tạo bán dẫn theo mô hình liên ngành, thông qua chương trình Kỹ thuật Điện và Máy tính (ECE) và Khoa học Máy tính (CSE).

Định hướng do đại diện trường Đại học Việt Đức (VGU) nêu tại sự kiện "Ngày Nhận thức về Bán dẫn 2026", diễn ra giữa tháng 3. Sự kiện gồm nhiều hoạt động, diễn đàn để chuyên gia học thuật và đại diện doanh nghiệp trao đổi về xu hướng công nghệ, nhu cầu nhân lực và định hướng đào tạo trong giai đoạn mới.

Sự kiện có sự tham gia của các chuyên gia quốc tế như GS. Harald Kuhn (Fraunhofer ENAS), cùng các đối tác học thuật gồm Đại học Stuttgart, TU Darmstadt và TU Chemnitz và đại diện các doanh nghiệp.

Tại sự kiện, một trong những vấn đề nổi bật được chỉ ra là sự thiếu hụt nhân lực không chỉ về số lượng mà còn ở mức độ sẵn sàng làm việc. Theo TS. Thomas Aulig, Phó hiệu trưởng trường Đại học Việt Đức, nhiều vị trí quan trọng như thiết kế vi mạch (IC Design) hay Kiểm thử và đảm bảo độ tin cậy (Testing and Reliability) vẫn khó tuyển dụng. Trong khi đó, phần lớn sinh viên mới tốt nghiệp cần thêm thời gian đào tạo lại để đáp ứng yêu cầu công việc, cho thấy khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn ngành vẫn còn khá lớn.

Các chuyên gia thảo luận xu hướng đào tạo tại Ngày Nhận thức về Bán dẫn VGU 2026. Ảnh: VGU

Các chuyên gia nhận định nguyên nhân đến từ việc chương trình đào tạo tại nhiều nơi còn thiên về lý thuyết, thiếu tính hệ thống và chưa theo kịp tốc độ phát triển công nghệ. Trong ngành bán dẫn, nơi yêu cầu độ chính xác cao và chu kỳ đổi mới nhanh, việc thiếu kỹ năng thực hành, tư duy liên ngành lẫn trải nghiệm môi trường công nghiệp khiến người học gặp khó khăn khi bước vào thị trường lao động.

Trên cơ sở đó, VGU định hướng xây dựng chương trình đào tạo dựa trên toàn bộ chuỗi giá trị của ngành bán dẫn. Hai trụ cột chính được xác định là thiết kế vi mạch và kiểm thử, độ tin cậy, giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện về vòng đời của một con chip, từ ý tưởng đến ứng dụng.

Trong hệ sinh thái đào tạo này, hai ngành Kỹ thuật Điện và Máy tính (ECE) và Khoa học Máy tính (CSE) đóng vai trò trung tâm. Ngành Kỹ thuật điện và Máy tính tập trung vào hệ thống vi điện tử, thiết kế mạch tích hợp và nền tảng phần cứng, trong khi ngành Khoa học Máy tính cung cấp các năng lực về EDA, hệ thống nhúng và đồng thiết kế phần cứng - phần mềm. Sự kết hợp này phản ánh xu hướng hội tụ công nghệ trong ngành bán dẫn hiện đại.

Sinh viên VGU thực hành về thiết kế chip tại phòng lab ngành Kỹ thuật điện và Máy tính. Ảnh: VGU

Song song, VGU chú trọng tăng cường trải nghiệm thực tiễn thông qua hợp tác doanh nghiệp. Sinh viên được tham gia dự án, tiếp cận công cụ công nghiệp và thực tập nhiều học kỳ, qua đó rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và tuyển dụng.

Ở bậc sau đại học, chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Điện định hướng vi điện tử được triển khai cùng Đại học Stuttgart, đồng thời mở rộng hợp tác với TU Darmstadt và TU Chemnitz. Các chương trình này gắn với hệ sinh thái nghiên cứu của Fraunhofer, giúp tăng cường tính ứng dụng và hội nhập quốc tế.

TS. Udo Klein trao đổi cùng các đối tác quốc tế tại Ngày Nhận thức về Bán dẫn VGU 2026. Ảnh: VGU

Theo TS. Udo Klein, điều phối viên học thuật chương trình Kỹ thuật Điện tại VGU, hợp tác quốc tế không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo mà còn giúp sinh viên phát triển năng lực làm việc trong môi trường toàn cầu. Các chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh, xây dựng theo chuẩn Đức, kết hợp giữa nền tảng học thuật và trải nghiệm thực tiễn cùng doanh nghiệp.

Trong dài hạn, VGU định hướng phát triển các trung tâm nghiên cứu xuất sắc, thúc đẩy thương mại hóa và khởi nghiệp công nghệ, qua đó kết nối chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng.

Thái Anh