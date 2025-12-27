Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đẩy mạnh mô hình 'Ba công khai'

Hà NộiTrường ĐH Thủ đô Hà Nội thực hiện mô hình "Ba công khai", tức minh bạch trong thông tin chất lượng đào tạo, tài chính, truyền thông, giúp người học hiểu rõ từ khi chọn trường.

Theo lãnh đạo trường, việc công khai cam kết chất lượng, nếu được thực hiện đầy đủ và dễ tiếp cận, sẽ giúp người học hiểu rõ nhà trường đào tạo theo chuẩn nào, đầu ra sao, cơ hội việc làm thế nào sau tốt nghiệp.

"Cam kết chất lượng cần cụ thể hóa bằng các chỉ số: tỷ lệ sinh viên có việc làm, chuẩn đầu ra ngoại ngữ - công nghệ thông tin, năng lực nghề nghiệp, kỹ năng mềm. Khi thông tin được trình bày rõ ràng, người học có cơ sở so sánh và lựa chọn phù hợp với năng lực, điều kiện và mục tiêu của bản thân", đại diện trường nhấn mạnh.

TS. Nguyễn Văn Tuân, Phó hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội, công bố đẩy mạnh ba công khai và bảo đảm chất lượng giáo dục. Ảnh: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Điều kiện bảo đảm chất lượng là yếu tố phản ánh năng lực thực sự của một cơ sở giáo dục. Hiện, phụ huynh, học sinh ngày càng quan tâm thông tin về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, thư viện, hệ thống học liệu số, quy mô lớp học... Do đó, trường Đại học Thủ đô Hà Nội coi việc công khai các điều kiện này không chỉ giúp người học đánh giá môi trường đào tạo, mà còn tạo áp lực tích cực để các cơ sở giáo dục liên tục cải thiện chất lượng. Minh bạch về đội ngũ và hạ tầng cũng góp phần hạn chế tình trạng quảng bá quá mức, không tương xứng với năng lực thực tế.

"Khi điều kiện bảo đảm chất lượng được công khai thường xuyên, có cập nhật và kiểm chứng, nhà trường sẽ phải chịu trách nhiệm giải trình cao hơn trước xã hội", đại diện trường nói.

Bên cạnh đó, công khai tài chính trở thành trụ cột không thể thiếu của mô hình "Ba công khai" tại đây. Trường cam kết minh bạch các khoản thu - chi, sử dụng ngân sách, đầu tư cơ sở vật chất hay chi cho hoạt động học thuật giúp phụ huynh, người học hiểu rõ giá trị nhận được tương xứng với chi phí bỏ ra hay không.

Theo trường, công khai tài chính không chỉ giúp tăng niềm tin, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ, hạn chế lãng phí và tạo động lực tái đầu tư cho chất lượng đào tạo.

Sinh viên tham gia học động của trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Yếu tố thứ ba của mô hình "Ba công khai" là minh bạch trong thông tin truyền thông. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội định hướng loại bỏ thông tin mang tính hình thức, khó tiếp cận, trình bày dài dòng dưới dạng văn bản hành chính.

Thay vào đó, đơn vị sẽ giải thích các nội dung công khai bằng infographic, video ngắn, báo cáo trực quan, giúp thông tin trở nên dễ hiểu, dễ so sánh và dễ kiểm chứng. Các số liệu về chất lượng đào tạo, đội ngũ, tài chính được trực quan hóa có thể giảm khoảng cách giữa nhà trường và người học, đồng thời, tăng hiệu quả truyền thông chính sách.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhận kiểm định chất lượng. Ảnh: Trường Thủ đô Hà Nội

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẽ gắn mô hình "Ba công khai" với hoạt động kiểm định chất lượng và xếp hạng cơ sở giáo dục để người học có thể đối chiếu với kết quả kiểm định độc lập.

Với đơn vị, "Ba công khai" không chỉ là yêu cầu quản lý, mà còn là nền tảng để xây dựng văn hóa minh bạch và trách nhiệm giải trình trong giáo dục. Khi thông tin được công khai đầy đủ, dễ hiểu và có kiểm chứng, niềm tin xã hội có thể được củng cố, từ đó, tạo động lực cho trường nâng cao chất lượng.

"Trong dài hạn, minh bạch không làm giảm sức cạnh tranh của nhà trường. Ngược lại, điều này giúp những cơ sở làm thật, chất lượng thật được xã hội nhận diện và lựa chọn. Đây cũng là con đường để giáo dục Việt Nam phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập", truờng công bố.

Nhật Lệ