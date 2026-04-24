Trường Đại học CMC hợp tác với Đại học Thanh Hoa Thâm Quyến

Trường Đại học CMC có thêm cơ hội đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, quốc tế hóa giáo dục sau khi ký kết với Đại học Thanh Hoa Thâm Quyến, hôm 23/4.

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc trường Quốc tế sau đại học Thanh Hoa Thâm Quyến tại Đại học CMC. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ triển khai hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực với trọng tâm là công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực AI và bán dẫn, xây dựng các dự án nghiên cứu chung.

Đại diện trường Đại học CMC và trường Thanh Hoa Thâm Quyến ký kết biên bản thỏa thuận. Ảnh: CMC

Tại buổi lễ ký kết hợp tác, GS. Zuo Jian'e - Phó hiệu trưởng trường Thanh Hoa Thâm Quyến cho biết các lĩnh vực nghiên cứu mũi nhọn được trường phát triển theo mô hình liên ngành, nổi bật là khoa học dữ liệu và công nghệ thông tin. Đây là những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác sâu rộng, phù hợp với định hướng đào tạo và nghiên cứu công nghệ của trường Đại học CMC trong giai đoạn tới.

Ngoài hợp tác đào tạo, trường Đại học CMC sẽ giới thiệu các sinh viên xuất sắc tham gia theo học tại trường Thanh Hoa Thâm Quyến. Từ đó, sinh viên Việt Nam có cơ hội tiếp cận môi trường học thuật quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa. Hai bên cũng thúc đẩy các chương trình trao đổi ngắn hạn như học kỳ quốc tế, chương trình trao đổi kỳ hè và kỳ đông nhằm gia tăng trải nghiệm học tập quốc tế cho sinh viên.

Đoàn công tác trường Thanh Hoa Thâm Quyến tham quan Data Center (trung tâm dữ liệu) của Tập đoàn CMC. Ảnh: CMC

PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng - Hiệu trưởng trường Đại học CMC khẳng định, hợp tác với trường Thanh Hoa Thâm Quyến không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn là bước đi chiến lược để phát triển mô hình đại học số, đổi mới sáng tạo gắn với hệ sinh thái viện - trường - doanh nghiệp của CMC.

"Hai bên hướng tới phát triển các mô hình R&D gắn với doanh nghiệp, đặc biệt trong AI và chuyển đổi số", ông Tùng nói thêm.

Buổi lễ ký kết diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giáo dục - nghiên cứu giữa Việt Nam và Trung Quốc được thúc đẩy, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Trong khuôn khổ chuyến thăm và công tác tại Việt Nam, trường Thanh Hoa Thâm Quyến đã gặp gỡ, hợp tác với 4 trường đại học tại Hà Nội, bao gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân và trường Đại học CMC.

Trước đó, ngày 10/4, lãnh đạo trường Đại học CMC đã có chuyến thăm và làm việc với trường Thanh Hoa Thâm Quyến tại Trung Quốc, đặt nền tảng cho việc ký kết lần này.

Trường Quốc tế sau đại học Thanh Hoa tại Thâm Quyến (Tsinghua SIGS) là phân viện duy nhất của Đại học Thanh Hoa ngoài Bắc Kinh, chuyên đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ. Các ngành đào tạo mũi nhọn của trường gồm AI, y sinh và vật liệu mới.

Yên Chi