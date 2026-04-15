Trường Đại học CMC hợp tác với Đại học Sư phạm Thủ đô Trung Quốc

Trường Đại học CMC và Đại học Sư phạm Thủ đô (Trung Quốc) hợp tác triển khai chương trình đào tạo liên kết quốc tế 2+2 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.

Chương trình mang đến cơ hội tiếp cận học bổng từ Chính phủ Trung Quốc, giúp sinh viên tối ưu chi phí và gia tăng trải nghiệm học tập trong môi trường quốc tế.

Khi tham gia chương trình liên kết quốc tế 2+2 giữa trường Đại học CMC và Đại học Sư phạm Thủ đô (CNU), trong hai năm đầu, sinh viên sẽ học tập tại Việt Nam để xây dựng nền tảng ngôn ngữ và kỹ năng mềm, sau đó chuyển tiếp sang Trung Quốc học hai năm tiếp theo với môi trường đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Trung. Khi hoàn thành, người học nhận song bằng cử nhân do cả trường Đại học CMC và Đại học Sư phạm Thủ đô cấp, được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cùng nhiều nước trên thế giới công nhận.

Đại diện trường Đại học CMC và Đại học Sư phạm Thủ đô (CNU) ký kết hợp tác vào ngày 13/4. Ảnh: Trường Đại học CMC

Tại lễ ký kết, PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng - Hiệu trưởng trường Đại học CMC khẳng định, chương trình không chỉ mở ra cơ hội học tập quốc tế cho sinh viên, mà còn tạo ra một hành lang phát triển nghề nghiệp rộng lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực có yếu tố Trung Quốc.

"Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược quốc tế hóa giáo dục, giúp sinh viên CMC tự tin hội nhập trong tương lai", ông nói thêm.

Một trong những điểm nổi bật của chương trình là cơ chế học bổng do Chính phủ Trung Quốc tài trợ, dành cho sinh viên trong năm học cuối tại Đại học Sư phạm Thủ đô. Cụ thể, sinh viên đạt yêu cầu khi hoàn thành toàn bộ chương trình học năm thứ ba sẽ được xét cấp học bổng trị giá 23.600 nhân dân tệ (khoảng 90 triệu đồng), tương đương với 100% học phí năm thứ tư.

Sinh viên có cơ hội du học với học bổng 100% từ chính phủ Trung Quốc trong năm thứ 4. Ảnh: Trường Đại học CMC

Với điều kiện rõ ràng và dễ tiếp cận, cơ hội nhận học bổng rộng mở cho tất cả sinh viên nếu đảm bảo tiến độ và kết quả học tập. Qua đó, chương trình giúp tối ưu chi phí du học, tạo điều kiện để các bạn tiếp cận môi trường đào tạo quốc tế với chi phí tiết kiệm hơn, đồng thời, đảm bảo nhận bằng cử nhân từ Đại học Sư phạm Thủ đô.

Bên cạnh lợi thế về chi phí, hai năm học tập tại Trung Quốc mang lại trải nghiệm thực tiễn cho sinh viên qua quá trình trực tiếp tiếp xúc với môi trường sống, văn hóa và tác phong làm việc của người bản địa. Việc học tập hoàn toàn bằng tiếng Trung giúp nâng cao năng lực ngôn ngữ, rèn luyện khả năng thích ứng và hội nhập trong môi trường quốc tế.

Đại học Sư phạm Thủ đô tại Bắc Kinh, Trung Quốc, có 31 khoa, học viện thành viên. Ảnh: CNU

CNU là trường công lập trọng điểm tại Bắc Kinh, đồng thời, thuộc chương trình "Song nhất lưu" (Double First Class), xây dựng đại học và ngành đào tạo tiêu chuẩn quốc tế của Chính phủ Trung Quốc. Với lịch sử hình thành hơn 70 năm và quy mô 27.000 sinh viên, trường đào tạo đa ngành, trong đó, thế mạnh nổi bật thuộc các lĩnh vực sư phạm, ngôn ngữ, khoa học xã hội và công nghệ.

Nhật Lệ