Trưởng ban quản trị bị khởi tố trong vụ mâu thuẫn chỗ đỗ ôtô ở hầm chung cư

Hà NộiTrưởng ban quản trị, Trưởng ban quản lý tòa nhà CT2C khu đô thị mới Nghĩa Đô, cùng 12 người bị khởi tố vì gây rối khi tranh chấp chỗ đỗ ôtô dưới hầm với chủ đầu tư.

Ngày 30/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố 14 người để điều tra tội Gây rối trật tự công cộng. Trong đó 8 người được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, còn 6 người bị bắt tạm giam là Lương Hồng Huyên, Vi Văn Tiếp, Nguyễn Quốc Phương, Nguyễn Văn Chung, Phan Vũ, Trần Hữu Huy.

Đây là vụ án liên quan đến vụ việc tranh chấp quyền khai thác, quản lý vị trí đỗ xe ôtô tại tầng hầm tòa nhà CT2C, khu đô thị mới Nghĩa Đô giữa chủ đầu tư và Ban quản trị tòa nhà.

Công an đọc lệnh khởi tố trưởng ban quản trị Lương Hồng Huyên. Ảnh: Công an cung cấp

Nhà chức trách cáo buộc khoảng 14h ngày 24/6, khi nhóm nhân viên của chủ đầu tư tổ chức đưa 3 ôtô xuống tầng hầm thì gặp sự cản trở quyết liệt của Lương Hồng Huyên, Trưởng ban quản trị và Vi Văn Tiếp, Trưởng ban quản lý tòa nhà.

Ông Huyên bị cho rằng "liên tục có lời lẽ thách thức, chửi bới và lấy gậy golf làm hung khí" để đe dọa nhóm nhân viên của chủ đầu tư.

Công an cáo buộc, hai bên đã lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát, gây mất an ninh, trật tự.

Nhà chức trách cho hay, thời gian gần đây trên địa bàn Hà Nội xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến tranh chấp giữa chủ đầu tư, ban quản lý và ban quản trị tại các tòa nhà chung cư dẫn đến mất an ninh, trật tự. Trong đó, vụ án này là một bài học cảnh tỉnh sâu sắc cho các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết tranh chấp quyền sở hữu tại tòa nhà chung cư.

Chung cư CT2C do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội (HICC1) làm chủ đầu tư, được xây dựng với 25 tầng nổi, 1 tầng hầm. Trước khi sáp nhập đơn vị hành chính, tòa nhà này thuộc địa bàn phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm.

Phạm Dự