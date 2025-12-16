Trung vệ Việt Nam: ‘Không cần rụt rè trước Thái Lan ở chung kết SEA Games’

Thái LanNguyễn Hiểu Minh tự tin đấu Thái Lan ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33, để cùng Việt Nam đăng quang tại Đông Nam Á lần thứ ba trong năm 2025.

Việt Nam vào chung kết sau khi hạ Philippines 2-0 ở bán kết chiều qua 15/12. Sau đó, các cầu thủ về khách sạn ăn tối và xem qua truyền hình trận Thái Lan hạ Malaysia 1-0.

"Thái Lan không quá áp đảo Malaysia. Việt Nam không cần rụt rè.", Hiểu Minh nói trước buổi tập chiều nay 16/12. "Ban huấn luyện sắp tới sẽ mổ băng để hỗ trợ toàn đội nghiên cứu thêm".

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh trả lời phỏng vấn trước buổi tập của U22 Việt Nam, tại sân bóng thuộc Đại học RBAC chiều 16/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Trung vệ sinh năm 2004 cho biết tinh thần toàn đội rất vui và hứng khởi sau khi hoàn thành mục tiêu. Việt Nam đứng trước cơ hội giành danh hiệu thứ ba trong năm 2025, sau ASEAN Cup 2024 và U23 Đông Nam Á 2025. Trận chung kết vào ngày 18/12 tại sân Rajamangala ở Bangkok sẽ phần nào tái hiện lại lượt về chung kết ASEAN Cup, nơi Việt Nam hạ chủ nhà 3-2

"Sáng nay, HLV Kim Sang-sik nói các anh đã làm được, các em cũng phải làm được", Hiểu Minh cho biết. "Chúng tôi cũng sẵn sàng cho kịch bản đá hiệp phụ, luân lưu, và đá đến phút bao nhiêu với đối thủ cũng được".

Trung vệ trưởng thành và đang chơi cho CLB PVF-CAND khẳng định toàn đội đã có sự chuẩn bị rất tốt về thể lực trước giải. Đồng thời, toàn đội chung lòng xây dựng nên một tập thể khó bị đánh bại.

"Mọi người có thể nghĩ rằng cách chơi của đội nhàm chán, nhưng đó cũng là phong cách", Hiểu Minh nói. "Với tư cách là hậu vệ, điều đầu tiên chúng tôi cần làm là không để thủng lưới và thua trước. Việc ghi bàn đã có các tiền đạo lo liệu".

Hàng thủ Việt Nam sẽ phải cảnh giác với Yotsakorn Burapha – chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn bóng đá nam SEA Games 33, với 6 pha lập công sau ba trận. "Đó là cầu thủ cần để mắt. Chúng tôi cần áp sát để thu hẹp không gian chơi bóng, hạn chế điểm mạnh dứt điểm của tiền đạo này", Hiểu Minh nói thêm.

Việt Nam vào chung kết sau khi hạ Lào 2-1 và Malaysia 2-0 tại vòng bảng. Đến bán kết, Philippines là đối thủ khó chịu và phải đến phút 89 đoàn quân của HLV Kim Sang-sik mới phá thế cân bằng. Hiểu Minh tiết lộ, ở giờ nghỉ giữa hai hiệp, HLV trưởng đã đốc thúc cầu thủ cố thêm một chút vì màu cờ sắc áo để không lãng phí bước ngoặt sự nghiệp có thể tỏa sáng.

Thầy trò HLV Kim còn một ngày chuẩn bị. Đội sẽ gặp Thái Lan vào lúc 19h30 ngày 18/12.

Hiếu Lương