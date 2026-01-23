Trung ương nghe báo cáo phương án chức danh lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước

Sáng 23/1, hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nghe báo cáo về phương án các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.

Theo thông cáo hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, tại hội nghị sáng nay, Trung ương khóa XIV đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng. Ảnh: Giang Huy

Theo Quy định danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị ban hành tháng 9/2025, chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư. So với quy định năm 2022, chức danh Thường trực Ban Bí thư chuyển từ nhóm lãnh đạo cấp cao lên lãnh đạo chủ chốt.

Theo danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được công bố hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Lương Cường không tham gia Trung ương khóa mới.

Vũ Tuân