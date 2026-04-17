Trung tâm Báo Khoa học và Phát triển - Tia Sáng thông báo đối chiếu, xác nhận công nợ phục vụ công tác giải thể.

Theo thông báo ngày 14/4, Trung tâm Báo Khoa học và Phát triển - Tia Sáng cho biết thực hiện đối chiếu, xác nhận công nợ với tất cả cơ quan, tổ chức, cá nhân đang có các khoản nợ phải thu, phải trả hoặc các nghĩa vụ tài chính liên quan khác phát sinh tính đến ngày 31/12/2025. Việc này nhằm tất toán tài chính, bàn giao quyền và nghĩa vụ pháp lý theo quy định hiện hành.

Trung tâm Báo Khoa học và Phát triển - Tia Sáng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi văn bản xác nhận hoặc hồ sơ liên quan về địa chỉ: tầng 10, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Người liên hệ: Hồ Nguyễn Trung Anh; số điện thoại: 0985.66.33.66; Email: trunganh45@gmail.com. Thời hạn: trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi thông báo này được đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Do điều kiện khách quan, nhiều cơ quan, đơn vị đối tác cũng đang trong quá trình tổ chức lại (sáp nhập, giải thể), Trung tâm Báo Khoa học và Phát triển - Tia Sáng không thể gửi biên bản xác nhận, đối chiếu công nợ trực tiếp đến từng địa chỉ cụ thể. Vì vậy, thông báo công khai này được coi là chính thức và hợp pháp.

Sau thời hạn 5 ngày, nếu các cơ quan, đơn vị, cá nhân không thực hiện đối chiếu hoặc không có ý kiến phản hồi bằng văn bản, Trung tâm Báo Khoa học và Phát triển - Tia Sáng sẽ thực hiện các thủ tục sau:

- Số liệu công nợ trên sổ sách kế toán của Trung tâm Báo Khoa học và Phát triển - Tia Sáng tại ngày 31/12/2025 là chính xác và có giá trị cuối cùng.

- Trung tâm Báo Khoa học và Phát triển - Tia Sáng sẽ tiến hành khóa sổ kế toán, hoàn tất phương án giải thể và báo cáo các cơ quan cấp trên. Mọi khiếu nại, phản hồi về công nợ phát sinh sau thời hạn này sẽ không được chấp nhận và đơn vị không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan.