Trung tá kiệm lời đứng sau đảo chính Burkina Faso

Damiba, trung tá lật đổ Tổng thống Burkina Faso chỉ một tháng sau khi thăng chức, được mô tả là người kiệm lời và có cảm quan chính trị nhạy bén.

Chỉ ba tuần sau khi đón sinh nhật tuổi 41, trung tá Paul-Henri Sandaogo Damiba hôm 24/1 bất ngờ xuất hiện trên truyền hình quốc gia Burkina Faso cùng một nhóm sĩ quan quân đội. Ông mặc quân phục dã chiến, đội mũ nồi đỏ, nhìn thẳng vào ống kính với phong thái bình thản khi một sĩ quan thông báo Tổng thống Roch Marc Christian Kabore đã bị lật đổ.

Là người đứng đầu "Phong trào Yêu nước nhằm Bảo vệ và Khôi phục", Damiba chỉ huy toàn bộ cuộc đảo chính được mô tả là "không đổ máu" này. Ông cũng trở thành một trong ba sĩ quan quân đội trẻ tiến hành các cuộc đảo chính liên tiếp ở Tây Phi trong chưa đầy 18 tháng.

Trước đó, đại tá Mamady Doumbouya, sinh năm 1981, tiến hành đảo chính ở Guinea, trong khi đại tá Assimi Goita, 39 tuổi, cũng lên nắm quyền tại Mali sau binh biến. Burkina Faso, Guinea và Mali đều là các thuộc địa cũ của Pháp.

Tương tự nhiều chỉ huy quân đội tại Burkina Faso, Damiba được đào tạo tại một học viện quân sự và một tổ chức danh tiếng ở Pháp, có bằng thạc sĩ khoa học hình sự. Damiba từng phục vụ trong lực lượng cận vệ của tổng thống Burkina Faso Blaise Compaore, nhưng lực lượng bị giải tán sau khi Compaore bị lật đổ năm 2014.

Trung tá Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ảnh: Wakat Sera.

Paul Koalaga, giám đốc Viện Chiến lược và Quan hệ Quốc tế ở thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso, cho biết Damiba có thể vẫn giữ lòng trung thành với Compaore cùng các đồng minh của cựu tổng thống đang sống lưu vong, trong đó có tướng Gilbert Diendere.

Tuy nhiên, nhờ cảm quan chính trị nhạy bén, Damiba đã từ chối ủng hộ cuộc đảo chính hồi năm 2015 của Diendere. Kế hoạch đảo chính khi đó thất bại và Diendere đang bị xét xử với cáo buộc liên quan tới cái chết của cựu tổng thống Thomas Sankara, người tiền nhiệm của Compaore.

Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ xác nhận Damiba từng tham gia các khóa huấn luyện của quân đội Mỹ từ năm 2010 đến 2020, được giảng dạy về luật xung đột vũ trang và tôn trọng nhân quyền.

Năm 2013, Damiba tham gia khóa huấn luyện quân sự do Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức, sau đó học tiếp các lớp đào tạo về tình báo quân đội, trong bối cảnh Washington chú ý hơn đến Tây Phi do tình trạng các phiến quân Hồi giáo hoành hành tại khu vực ngày càng nghiêm trọng.

Damiba dường như còn quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu, là tác giả cuốn sách "Các lực lượng quân đội Tây Phi và chủ nghĩa khủng bố: Những phản ứng bất định?", viết về cuộc nổi dậy của phiến quân Hồi giáo ở Burkina Faso khiến khoảng 2.000 người chết kể từ năm 2015. Cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo được coi là khủng hoảng lớn nhất mà quốc gia Tây Phi đối mặt.

Mặc dù cuộc đảo chính bị các nước châu Phi và phương Tây phản đối, Damiba lại nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ dư luận trong nước, trong bối cảnh chính phủ của Tổng thống Kabore bị cho là yếu kém, không thể trấn áp được các nhóm phiến quân Hồi giáo.

Dân Burkina Faso reo hò khi quân đội đảo chính Người dân thủ đô Ouagadougou hát ăn mừng khi quân đội Burkina Faso đảo chính hôm 24/1. Video: Reuters.

"Chúng tôi được cứu rồi! Roch đã biến mất!", Kudougou Damiba, cư dân tại một khu chợ ở Ouagadougou, bày tỏ vui mừng khi nghe tin quân đội lật đổ Tổng thống Kabore.

Một giáo viên 30 tuổi tên Julienne Traore cho biết họ không coi hành động của Damiba là đảo chính, "mà là giải phóng đất nước khỏi sự lãnh đạo của những người bất tài".

Niềm tin của người dân được đặt vào Damiba bất chấp thực tế là kể từ khi giành quyền lực từ Tổng thống Kabore, ông không có bài phát biểu nào trước toàn quốc hay trả lời phỏng vấn.

"Ông ấy là người rất kiệm lời, nhưng một khi ông ấy lên tiếng, bạn nên thật chú ý", một nguồn tin an ninh am hiểu vấn đề tại Tây Phi cho hay. "Damiba có khiếu lãnh đạo và vô cùng gần gũi với cấp dưới, thay vì giữ khoảng cách với họ. Ông ấy luôn coi trọng hiệu quả công việc trên thực tế".

Thay mặt Damiba, một cấp dưới của ông hôm 24/1 tuyên bố trên truyền hình rằng tình hình an ninh ngày càng tồi tệ tại đất nước là lý do chính dẫn đến quyết định lật đổ Tổng thống Kabore, dù trung tá Damiba vừa được thăng chức chỉ huy một trong ba quân khu ở Burkina Faso, phụ trách an ninh của thủ đô Ouagadougou chỉ hơn một tháng trước đó.

Động thái thăng chức cho Damiba được đánh giá là một phần nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ từ quân đội của Kabore, sau vụ tấn công của phiến quân nhằm vào doanh trại ở thị trấn Inata khiến 49 sĩ quan và 4 dân thường thiệt mạng, làm dấy lên làn sóng phản đối chính phủ và kêu gọi Kabore từ chức.

Theo nguồn tin an ninh, động thái lật đổ Kabore của Damiba không gây bất ngờ, bởi trung tá này "không phải người nửa vời". "Damiba coi tình trạng nổi dậy của phiến quân là vấn đề phức tạp, không thể giải quyết chỉ nhờ biện pháp quân sự. Đây không phải vấn đề mà một thành viên quân đội dễ dàng lên tiếng, nhưng Damiba là kiểu người dám nói ra suy nghĩ", nguồn tin cho hay.

Dù Damiba từng được Pháp và Mỹ huấn luyện quân sự, nguồn tin nhận định trung tá này sẽ không nhờ cậy bất cứ cường quốc bên ngoài nào để giải quyết tình hình đất nước. "Ông ấy tin rằng châu Phi nên tự chịu trách nhiệm với những vấn đề của riêng mình, thay vì dựa vào phương Tây hay bất kỳ ai", nguồn tin nói.

Ánh Ngọc (Theo BBC)