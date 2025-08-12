Lâm ĐồngLàm nhiệm vụ kiểm soát tốc độ trên Quốc lộ 1A, trung tá CSGT bị thiếu niên chạy xe máy tông thẳng vào người, lộn vòng, chấn thương nặng.

Tổ công tác Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng làm nhiệm vụ kiểm soát tốc độ trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Liên Hương (huyện Tuy Phong cũ), sáng 11/8.

Phát hiện Trần Đại Phong (17 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị) chạy xe máy quá tốc độ từ xa, trung tá CSGT Nguyễn Hoàng Trung (Tổ trưởng tổ công tác) ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

Trung tá CSGT bị người chạy xe máy tông, hất văng trên quốc lộ Trung tá CSGT bị xe máy tông khi đang làm nhiệm vụ. Video: Camera an ninh

Phong được cho là không chấp hành hiệu lệnh, lao thẳng xe vào trung tá Trung, hất ông lộn vòng, gãy chân và bị thương nhiều vị trí khác. Trung tá được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM để điều trị.

Người gây tai nạn bị lực lượng chứng năng tạm giữ ngay sau đó. Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với Công an xã Liên Hương điều tra, xử lý thiếu niên về hành vi Chống người thi công vụ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đến thăm trung tá Trung đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Như Ý

Sáng 12/8, đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên trung tá Trung sớm bình phục, trở lại công tác.

Tư Huynh