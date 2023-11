Trung Quốc xử lý hơn 600 triệu bưu kiện trong ngày 11/11

Trung QuốcCục Bưu điện Nhà nước Trung Quốc cho biết đã lập kỷ lục xử lý 639 triệu bưu kiện trong ngày 11/11 cho thấy khả năng phục hồi sức mua của nền kinh tế.

Khối lượng này gấp 1,87 lần so với ngày thường và cao hơn 15,76% so với cùng ngày năm trước. Tính từ ngày 1 đến 11/11, hơn 5,26 tỷ bưu kiện đã được xử lý, tăng 23,22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngày 11/11 còn gọi là Double 11 là một trong những ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất Trung Quốc. Năm nay, hầu hết các cửa hàng trực tuyến đều giảm giá lớn vào hai ngày là ngày 1 và ngày 11/11.

Nhân viên phân loại bưu kiện tại xưởng của China Post ở Yongzhou, tỉnh Hồ Nam vào ngày 11/11. Các công ty hậu cần đã thực hiện một số biện pháp trong năm nay để đảm bảo giao hàng kịp thời trong lễ hội mua sắm trực tuyến Double 11. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Cục, lĩnh vực chuyển phát bưu kiện đã tích hợp với lĩnh vực thương mại điện tử và sản xuất, tạo ra khối lượng bưu kiện được xử lý cao kỷ lục vào ngày 11/11.

Trước đây, khách hàng thường xuyên phàn nàn về việc các bưu kiện giao trễ, sau Double 11, với số lượng lớn các gói hàng khiến các trung tâm phân phối quá tải. Sau khi ngành chuyển phát hợp tác với các sàn thương mại điện tử, lượng lớn hàng hóa đặt trước đều được lưu trữ tại kho.

SF Express là một trong những công ty chuyển phát bưu kiện lớn ở Trung Quốc đang triển khai theo quy trình này. Trước Double 11, SF Express mở rộng dịch vụ giao hàng nhanh tới hơn 200 thành phố ở Trung Quốc. Theo doanh nghiệp, hơn 230 triệu bưu kiện được phân bổ cho 11 kho trên toàn quốc. Khi đợt bán trước bắt đầu, các gói hàng có thể giao đến tay khách hàng trong vòng nửa ngày.

Liang Yinghua, người đứng đầu YTO Express ở Dongxing, một thành phố biên giới ở Quảng Tây cho biết, lượng bưu kiện tăng trong dịp Double 11 năm nay cao hơn khoảng 20% so với những ngày thấp điểm. Theo ông, nhờ thiết lập thêm kho hàng và kéo dài thời gian mua sắm, lượng hàng tăng dần nhưng không còn tình trạng bưu kiện quá tải tại các trung tâm phân phối.

Theo Cục Bưu điện Nhà nước Trung Quốc, lĩnh vực chuyển phát bưu kiện của nước này đã bùng nổ trong thập kỷ qua. Tính đến tháng 10, Trung Quốc xử lý hơn 100 tỷ bưu kiện trong năm, trong khi đó con số này chưa đến 9,2 tỷ năm 2013.

Tuệ Anh (theo China Daily)