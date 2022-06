Trung Quốc treo thưởng 15.000 USD để báo đe dọa an ninh

Bộ Công an Trung Quốc treo thưởng lên đến 15.000 USD cho những công dân báo cáo các hành động được xếp vào mối đe dọa an ninh quốc gia.

Theo quy định được Bộ Công an Trung Quốc thông báo hôm 6/6, bất cứ công dân Trung Quốc nào chỉ điểm hay cung cấp thông tin về các hành động gây tổn hại an ninh quốc gia sẽ đủ điều kiện lĩnh thưởng, sau khi điều tra viên xác minh thông tin.

Phần thưởng được trao dựa trên 4 mức độ. Những người báo cáo thông tin ở mức thấp nhất có thể được thưởng khoảng 10.000 nhân dân tệ (1.500 USD), trong khi những người cung cấp thông tin được đánh giá là "cực kỳ quan trọng" có thể nhận thưởng hơn 100.000 nhân dân tệ (15.000 USD).

Các sĩ quan dắt theo cảnh khuyển đi tuần bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, hồi tháng 3/2018. Ảnh: Reuters.

Người cung cấp thông tin có thể báo cáo cho cơ quan an ninh bằng danh tính thật hoặc ẩn danh, thông qua điện thoại, email, thư hoặc gặp trực tiếp. Tiền thưởng sẽ do các cơ quan công an địa phương trao.

Quy định mới cũng nêu rõ để bảo vệ người cung cấp thông tin, nơi làm việc hoặc tổ chức của những người này sẽ bị trừng phạt nếu có bất cứ hành động trả thù hay che giấu bằng chứng. Tuy nhiên, hình phạt không được nêu rõ.

Người phát ngôn Bộ Công an Trung Quốc cho biết quy định mới sẽ khuyến khích công dân báo cáo các mối đe dọa quốc gia và là một biện pháp an ninh cụ thể trước thềm đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối năm nay.

Trung Quốc hồi tháng 4 bắt một người đàn ông 37 tuổi ở Hàng Châu, miền đông đất nước, với cáo buộc "thông đồng các lực lượng chống phá nước ngoài và sử dụng Internet để kích động chia rẽ, lật đổ chính quyền". Truyền thông nhà nước xác định người này họ Ma và cho biết anh ta là giám đốc nghiên cứu và phát triển phần cứng của một công ty công nghệ thông tin.

Ngọc Ánh (Theo SCMP)