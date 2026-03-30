Trung Quốc tăng 2.900 chuyến bay đến châu Âu giữa bối cảnh thiếu nhiên liệu

Các hãng hàng không Trung Quốc dự kiến bổ sung khoảng 2.900 chuyến đến châu Âu vào lịch bay mùa hè so với năm ngoái nhờ lợi thế bay thẳng qua không phận Nga.

Theo các nhà phân tích, trong bối cảnh xung đột Trung Đông vẫn căng thẳng và thế giới đối mặt thiếu nhiên liệu bay, việc tăng gần 2.900 chuyến đến châu Âu dịp cao điểm hè mang lại cho Trung Quốc lợi thế cạnh tranh lớn so với các hãng bay toàn cầu.

Không giống nhiều hãng phương Tây, các hãng bay Trung Quốc có thể bay thẳng qua không phận Nga đến châu Âu thay vì bay đường vòng. Nhờ đó, sử dụng dịch vụ của hãng bay Trung Quốc sẽ giúp du khách bay nhanh hơn, các chuyến bay tiết kiệm được nhiên liệu hơn vì không phải bay qua không phận Trung Đông.

Một máy bay của hãng Air China. Ảnh: Planes Postters

Theo dữ liệu do công ty phân tích hàng không OAG (Anh) tổng hợp, số chuyến bay đến châu Âu do các hãng Trung Quốc khai thác tăng gần 2.900 chuyến, trong đó hãng chủ lực Air China bổ sung 1.120 chuyến, China Southern Airlines thêm 839 chuyến và China Eastern Airlines thêm 654 chuyến.

Hãng nhỏ hơn, Hainan Airlines, cũng có kế hoạch tăng số chuyến bay giữa Trung Quốc và châu Âu, với lịch bay được công bố áp dụng trong giai đoạn từ cuối tháng 3 đến tháng 10.

Các hãng hàng không cũng kỳ vọng thiết lập thêm các đường bay mới giữa Trung Quốc và châu Âu, theo OAG. Một đường bay có thể khai thác nhiều chuyến.

Nga đã cấm nhiều hãng hàng không châu Âu và Bắc Mỹ sử dụng không phận của mình do các lệnh trừng phạt từ các quốc gia này liên quan đến chiến sự tại Ukraine. Điều này đã mang lại lợi thế lớn cho các hãng hàng không Trung Quốc trên các tuyến bay Trung Quốc - châu Âu.

Song song mở thêm chuyến bay, ngành khách sạn hạng sang của Trung Quốc cũng mở ra những hướng kinh doanh mới để phục vụ lượng khách doanh nhân và khách quốc tế ưa chuộng lưu trú cao cấp ngày càng tăng. Khách quốc tế thường chi tiêu nhiều hơn khách nội địa, ngoại trừ nhóm Trung Quốc nhà giàu. Phần lớn khách được miễn thị thực đến Trung Quốc đến từ các quốc gia phát triển có chi phí sinh hoạt cao hơn nhiều.

Theo Phó Giáo sư Yong Chen của Trường Kinh doanh Khách sạn EHL (Thụy Sĩ), ngay cả khi chỉ chi tiêu ở mức thông thường, nhóm khách này vẫn có thể tạo ra nguồn doanh thu đáng kể cho các doanh nghiệp Trung Quốc.

Khách quốc tế chụp ảnh lưu niệm khi đến Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Tập đoàn The Hongkong and Shanghai Hotels - đơn vị sở hữu và vận hành chuỗi khách sạn The Peninsula với các cơ sở tại Bắc Kinh và Thượng Hải - đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể lượng khách quốc tế, nhờ các chính sách miễn thị thực của Trung Quốc.

Tại khách sạn Peninsula Shanghai, việc hủy phòng từ khách đến từ các quốc gia vùng Vịnh do hạn chế về chuyến bay đã được bù đắp bằng sự gia tăng của du khách hạng sang từ các quốc gia khác đến Trung Quốc theo diện miễn thị thực.

Tại The Peninsula Beijing, cơ cấu khách hiện được chia đều giữa khách trong nước và quốc tế. Tập đoàn cho biết họ đang ghi nhận sự kết hợp tích cực giữa các đoàn công tác cấp cao và du khách quay trở lại từ Mỹ, Anh, Australia và Mexico.

Ngoài vấn đề phải né không phận Trung Đông và bay đường vòng dẫn đến tốn thêm nhiên liệu, tăng chi phí, nhiều hãng bay trên thế giới còn phải đối mặt vấn đề thiếu nhiên liệu. Giá nhiên liệu bay tại Mỹ đã tăng gấp đôi chỉ trong vài tuần từ khi xảy ra xung đột Trung Đông 28/2 và khu vực này siết chặt nguồn cung, dấy lên lo ngại không đủ nhiên liệu để bay.

Theo Chỉ số Nhiên liệu Máy bay Mỹ, giá đã tăng từ khoảng 2 USD lên gấp đôi mỗi gallon (tính đến ngày 27/3). Các hãng bay cảnh báo lượng dự trữ có thể cạn kiệt trong vài tuần tới, làm gia tăng nguy cơ giá vé tăng cao và nhiều chuyến bị hủy.

Các hãng hàng không bắt đầu điều chỉnh. CEO United Airlines Scott Kirby cho biết hãng sẽ cắt giảm 5% số chuyến bay trong thời gian tới khi chi phí nhiên liệu tăng mạnh. Ông cũng cảnh báo nếu giá duy trì ở mức cao, riêng phần bù thêm chi phí nhiên liệu đã tăng 11 tỷ USD so với hàng năm. Hãng cũng đang thu hẹp hoạt động trong các giai đoạn thấp điểm, dừng một số đường bay quốc tế, trong đó có Israel và Dubai do xung đột Trung Đông.

CEO Delta Air Lines Ed Bastian, cho biết đà tăng giá nhiên liệu khiến chi phí của hãng tăng thêm 400 triệu USD riêng trong tháng 3. Hãng đã phải nhanh chóng chuyển phần chi phí tăng thêm này sang hành khách qua giá vé. American Airlines cũng dự kiến chi phí nhiên liệu sẽ tăng 400 triệu USD trong quý I.

Eo biển Hormuz nhìn từ bản đồ. Ảnh: Fox News

Tác động không chỉ dừng lại ở các hãng hàng không Mỹ. Lãnh đạo các hãng bay châu Âu, gồm CEO Lufthansa và Air France-KLM, cảnh báo nếu xung đột Trung Đông kéo dài sẽ đẩy giá vé lên cao và gây áp lực lên nguồn cung nhiên liệu vốn đã hạn chế. Một số chuyên gia hàng không châu Âu còn cảnh báo nhiên liệu bay có thể cạn kiệt nếu gián đoạn kéo dài.

Air France-KLM, hãng bay lớn nhất Pháp, dự kiến tăng giá vé các chặng đường dài. Cathay Pacific (Hong Kong, Trung Quốc) và một số hãng châu Á đang tăng phụ phí nhiên liệu. Hãng hàng không quốc gia chung của Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy - SAS - cho biết sẽ hủy khoảng 1.000 chuyến trong tháng 4 do chi phí tăng cao. Qantas của Australia và Thai Airways của Thái Lan cũng đang điều chỉnh giá vé, lịch bay.

Nhiên liệu bay là một trong những khoản chi lớn nhất của các hãng, đặc biệt biến động do lượng tồn kho mỏng, yêu cầu lưu trữ chuyên biệt. Do đó, giá nhiên liệu bay dễ biến động mạnh khi nguồn cung bị thắt chặt.

CEO phụ trách lọc hóa dầu và sản phẩm dầu tại công ty báo giá OPIS của Mỹ, Trung Đông xuất khẩu khoảng 1,1 triệu thùng nhiên liệu máy bay mỗi ngày, tương đương 15-17% tổng nhu cầu toàn cầu. Phần lớn nguồn cung được vận chuyển qua eo biển Hormuz, nơi lưu lượng tàu chở dầu đã giảm mạnh trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng. Eo biển Hormuz là tuyến đường thủy giữa Iran, UEA và Oman, vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày (khi chưa có xung đột) và khoảng 1/5 lượng khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu cùng khối lượng đáng kể nhiên liệu bay, theo Fox News.

Anh Minh (Theo SCMP, Fox News)