Trung Quốc nối lại đường bay thẳng đến Triều Tiên sau 6 năm

Hãng hàng không quốc gia Trung Quốc vận hành lại đường bay Bắc Kinh - Bình Nhưỡng, kết thúc giai đoạn đóng băng giao thông kéo dài từ đại dịch Covid-19.

Sáng 30/3, chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Trung Quốc Air China đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Sunan, Bình Nhưỡng, nối lại đường bay thẳng giữa hai thủ đô sau 6 năm gián đoạn. Sự kiện này diễn ra chỉ vài tuần sau khi dịch vụ tàu hỏa chở khách giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng được khôi phục vào ngày 12/3.

Chuyến bay mang số hiệu của Air China sử dụng dòng phi cơ Boeing 737 đã rời đường băng Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh từ 8h và đáp xuống Bình Nhưỡng lúc 10h40 (giờ địa phương). Sau đó, máy bay thực hiện hành trình khứ hồi về lại Trung Quốc vào khoảng 12h cùng ngày. Hiện, Air China dự kiến duy trì tần suất một chuyến mỗi tuần vào thứ Hai hàng tuần.

Bảng thông báo chuyến bay CA121 đi Bình Nhưỡng xuất hiện trở lại tại sân bay Bắc Kinh sáng 30/3. Ảnh: SCMP

Tại sân bay Sunan, Đại sứ Trung Quốc tại Triều Tiên, ông Vương Á Quân cùng các nhà ngoại giao đã có mặt để chào đón những hành khách đầu tiên. Ông Vương khẳng định việc nối lại đường bay là một "sự kiện cột mốc" trong hợp tác hàng không giữa hai nước. "Sự kiện là cầu nối để thúc đẩy giao lưu nhân dân, tạo động lực mới cho du lịch, hợp tác kinh tế và trao đổi văn hóa", Đại sứ Trung Quốc nhấn mạnh.

Kể từ đầu năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Triều Tiên đã thực hiện chính sách "đóng cửa biên giới" nghiêm ngặt nhất thế giới. Mọi hoạt động bay thương mại và tàu hỏa chở khách đều bị đình chỉ hoàn toàn để ngăn ngừa virus xâm nhập.

Dù hãng hàng không quốc gia Triều Tiên - Air Koryo - đã bắt đầu khai thác lại một số chuyến bay đến Bắc Kinh từ năm 2023, nhưng việc hãng hàng không quốc gia Trung Quốc chính thức trở lại mới được xem là tín hiệu phục hồi hoàn toàn. Đại diện hành khách trên chuyến bay đầu tiên chia sẻ với truyền thông rằng đây là một "trải nghiệm bay hoàn hảo" và tin tưởng việc đi lại sẽ thuận tiện hơn.

Trước khi đại dịch bùng phát, du khách Trung Quốc chiếm tới 90% tổng lượng khách quốc tế đến Triều Tiên. Việc chậm trễ trong việc nối lại các tour du lịch từ quốc gia tỷ dân này từng khiến giới quan sát ngạc nhiên, bởi đây vốn là nguồn ngoại tệ quan trọng đối với Bình Nhưỡng.

Triều Tiên đang từng bước nới lỏng các biện pháp hạn chế. Đầu năm 2024, một nhóm du khách Nga đã được phép nhập cảnh, đánh dấu những vị khách nước ngoài đầu tiên đặt chân đến quốc gia này. Giới chuyên gia dự báo làn sóng khách du lịch và thương nhân Trung Quốc sẽ sớm quay trở lại khi hai nước khôi phục cả đường sắt và đường hàng không.

Việc khôi phục đường bay trực tiếp không chỉ đơn thuần là vấn đề giao thông, mà còn là bước đi chiến lược nhằm phục hồi kinh tế hậu đại dịch và tăng cường kết nối khu vực Đông Bắc Á.

Mai Phương (Theo SCMP, AP)