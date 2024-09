Trung Quốc: Mức độ tàn phá của bão Yagi 'vượt xa tưởng tượng'

Quan chức tỉnh Hải Nam cho biết tác động và sức tàn phá của bão Yagi vượt xa tưởng tượng, gây thiệt hại 1,67 tỷ USD cho ngành nông, ngư nghiệp địa phương.

Chính quyền tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, ngày 8/9 cho biết bão Yagi đã khiến 4 người thiệt mạng, 95 người bị thương và gây ảnh hưởng tới hơn 526.000 người. Bão gây thiệt hại 11,9 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,67 tỷ USD) cho ngành nông, ngư nghiệp tỉnh Hải Nam, trong đó hơn nửa là thiệt hại về ngành đánh bắt cá. Yagi gây thiệt hại mùa màng với phạm vi khoảng 94.200 ha.

Tính đến tối 8/9, 1.030 trường tiểu học và trung học, 14 trường cao đẳng và 17 trường dạy nghề trong tỉnh đã khôi phục nước và điện. Trong số 1.202 khu chung cư bị ảnh hưởng, điện đã được khôi phục tại 715 khu. Lãnh đạo ngành viễn thông đặt mục tiêu khôi phục dịch vụ trên toàn tỉnh vào ngày 10/9.

Đây là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Trung Quốc trong mùa thu, đồng thời là cơn bão mạnh thứ tư từng đổ bộ vào Trung Quốc kể từ năm 1949.

"Sự tàn phá và tác động của nó này vượt xa sức tưởng tượng, cực kỳ thảm khốc, gây ra thiệt hại đáng kể về tính mạng cũng như tài sản của người dân", giám đốc Sở Ứng phó Tình trạng Khẩn cấp tỉnh Hải Nam Pan Shaoli nói.

Cây đổ đè lên chiếc ôtô ở Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, ngày 7/9. Ảnh: Reuters

Tập đoàn Dầu khí và Hóa chất Trung Quốc cho biết nhà máy lọc dầu của họ ở Hải Nam bị hư hại, nhưng không đề cập tác động đến sản lượng.

Cơn bão cũng phá hủy một số tua-bin gió ở gần Văn Xương. Thiết bị này thuộc dự án đang trong quá trình xây dựng và không ảnh hưởng đến nguồn cung cấp điện địa phương. Thiệt hại được ước tính ở mức dưới 100 triệu NDT (14 triệu USD).

Đảo Hải Nam tê liệt vì siêu bão Yagi Mưa to gió lớn khi siêu bão Yagi đổ bộ đảo Hải Nam, Trung Quốc ngày 6/9. Video: X/Shanghai Daily

Bão Yagi đổ bộ vào khu vực ven biển thành phố Văn Xương của tỉnh Hải Nam từ chiều 6/9 và giảm dần tác động vào sáng sớm ngày 7/9. Văn Xương là thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, trong khi thành phố Hải Khẩu và các khu vực khác cũng chịu những tác động đáng kể. Tại Quảng Đông, Yagi quét qua vào đêm 6/9 khi vẫn ở cấp độ siêu bão.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) dự báo Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Vân Nam hôm nay vẫn có mưa lớn. NMC đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường nỗ lực phòng ngừa lũ có nguy cơ xảy ra ở các con sông cũng như lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở cả khu vực thành thị và nông thôn.

Nhân viên vệ sinh môi trường dọn dẹp cành cây gãy ở Hải Nam ngày 7/9. Ảnh: Xinhua

Sau khi đi qua Trung Quốc, Yagi đã đổ bộ vào Việt Nam vào chiều 7/9, quét qua nhiều tỉnh thành như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội..., gây nhiều thiệt hại về người và của. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão, từ đêm 8/9 đến rạng sáng 9/9, nhiều tỉnh miền Bắc Việt Nam có mưa to đến rất to, nhiều sông suối trên địa bàn các tỉnh nước dâng cao gây ngập lụt.

Ngọc Ánh (Theo Global Times/AFP/Reuters)