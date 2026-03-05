Trung Quốc mời Việt Nam thay Iran dự giải U23

Trung QuốcXung đột ở Trung Đông khiến Iran quyết định rút lui tại giải giao hữu U23 có chủ nhà Trung Quốc, Triều Tiên và Thái Lan vào cuối tháng 3.

LĐBĐ Trung Quốc (CFA) xác nhận Iran đã rút lui vào chiều nay. "Ban tổ chức quyết định mời Việt Nam thay thế Iran tham dự giải đấu", thông báo có đoạn.

Kỳ giải lần này tổ chức tại thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây. Việt Nam lần lượt gặp Triều Tiên vào ngày 25/3, Thái Lan 28/3 và Trung Quốc 31/3.

Việt Nam (áo trắng) thắng Trung Quốc 1-0 ở CFA Team China Cup tại sân Song Lưu ở Trung Quốc vào tháng 11/2025. Ảnh: CFA

Giải giao hữu U23 ở Trung Quốc có tên CFA Team China Cup, được tổ chức thường niên từ năm 2024, nhằm tạo cơ hội cọ xát cho các cầu thủ dưới 23 tuổi. Việt Nam là khách quen khi tham dự cả ba lần tổ chức trước đây. Chủ nhà cùng ba đội khách mời thi đấu vòng tròn một lượt, để phân định thứ bậc.

Vào tháng 9/2024, Việt Nam lần lượt thua Trung Quốc 1-2, Uzbekistan 2-0 và thắng Malaysia 2-1. Đến tháng 3/2025, Việt Nam hòa Hàn Quốc, Trung Quốc cùng 1-1 và Uzbekistan 0-0. Đến tháng 11/2025, Việt Nam hạ Trung Quốc 1-0, rồi thua Uzbekistan và Hàn Quốc cùng 0-1.

Giải đấu cũng là cơ hội tập dượt trước vòng chung kết U23 châu Á 2026 ở Arab Saudi. Việt Nam sau đó tái ngộ hai đối thủ, lần lượt thua Trung Quốc 0-3 ở bán kết, rồi hòa Hàn Quốc 2-2 trong 120 phút trước khi thắng luân lưu 7-6 ở trận tranh giải ba.

Iran đang trong tình trạng chiến tranh sau khi Mỹ cùng Israel mở chiến dịch không kích nhằm vào giới lãnh đạo chính trị và quân đội Iran từ sáng 28/2. Lý do là Tehran không từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân và phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa.

Bên cạnh hàng trăm dân thường, ít nhất bốn nhân vật quyền lực bậc nhất Iran đã thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Các đòn trả đũa của Iran cũng kéo theo bất ổn ở Trung Đông. Đến hôm nay, Mỹ vẫn đề nghị Israel tiếp tục cuộc chiến "đến cùng", trong khi Iran tuyên bố chỉ kết thúc cuộc chiến khi "giáng đòn nặng nề" vào Mỹ.

Không chỉ đội U23, Iran cũng đối mặt với lựa chọn có tiếp tục dự World Cup 2026, được đồng tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico hay không. Bóng đá châu Á cũng xáo trộn khi nhiều trận đấu cấp CLB thuộc LĐBĐ châu Á (AFC) bị hoãn vô thời hạn. Bên cạnh đó, Iraq và UAE bị ảnh hưởng trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại cuối World Cup 2026.

