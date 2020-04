Trung Quốc lo ngại Mỹ cắt ngân sách WHO

Trung Quốc bày tỏ "cực kỳ lo ngại" về quyết định cắt ngân sách WHO của Trump, kêu gọi Mỹ thực hiện nghĩa vụ với tổ chức này.

"Quyết định này của Mỹ sẽ làm suy yếu năng lực của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và làm xói mòn hợp tác quốc tế chống lại dịch bệnh", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói trong cuộc họp báo thường ngày ở Bắc Kinh hôm nay.

Bình luận được ông Triệu đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14/4 thông báo đang chỉ đạo chính quyền ngừng cấp ngân sách và "thực hiện đánh giá làm rõ vai trò của WHO trong việc khiến thế giới mắc sai lầm nghiêm trọng khi đối phó Covid-19 và che đậy sự lây lan của nCoV". Ông chủ Nhà Trắng cho rằng WHO không minh bạch về Covid-19 và Washington sẽ thảo luận xem "nên dùng số tiền đáng lẽ về tay WHO như thế nào".

Theo ông Triệu, Trung Quốc "cực kỳ lo ngại" về động thái của Mỹ, nước đóng góp lớn nhất cho WHO, cho rằng tình hình dịch bệnh đang trong giai đoạn quan trọng và quyết định của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến tất cả các nước trên thế giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ thực hiện nghĩa vụ với WHO.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Phản ứng trước quyết định của Trump, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói đây không phải lúc cắt giảm nguồn lực cho WHO, cho rằng trong cuộc chiến với Covid-19, cộng đồng quốc tế cần hợp tác để ngăn chặn virus và những hậu quả của nó.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas hôm nay đăng Twitter rằng củng cố WHO là một trong những khoản đầu tư tốt nhất. "Đổ lỗi không giúp được gì. Virus này không có biên giới. Chúng ta phải hợp tác chặt chẽ với nhau để chống lại Covid-19. Một trong những khoản đầu tư tốt nhất là củng cố Liên Hợp Quốc, đặc biệt là tài trợ cho WHO, để phát triển và phân phối các bộ xét nghiệm và vaccine", ông Maas cho hay.

Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc tháng 12/2019, đã xuất hiện tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn hai triệu người nhiễm và hơn 126.000 người tử vong. Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 614.000 ca nhiễm và hơn 26.000 ca tử vong.

Huyền Lê (Theo Reuters, AFP)