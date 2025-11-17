Trung Quốc không cho phép ôtô tăng tốc quá nhanh khi khởi động

Dự thảo mới đề xuất xe con cần chế độ mặc định để không mất dưới 5 giây để đạt tốc độ 100 km/h từ khi khởi động.

Bộ Công an Trung Quốc soạn thảo các tiêu chuẩn an toàn quốc gia mới cho xe cơ giới, bao gồm những hạn chế đáng kể về khả năng tăng tốc và các biện pháp an toàn nâng cao cho xe điện.

Dự thảo quy định có tên "Điều kiện Kỹ thuật An toàn Vận hành Xe cơ giới" đề xuất rằng xe chở khách phải được cài đặt mặc định ở chế độ tăng tốc 0-100 km/h trong thời gian không dưới 5 giây. Biện pháp này nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro an toàn liên quan đến hiệu suất tăng tốc quá mức.

Đối với xe điện và xe hybrid cắm sạc, dự thảo bao gồm nhiều quy định an toàn cụ thể. Những xe này phải trang bị công nghệ chống đạp nhầm chân ga, có thể phát hiện và hạn chế công suất đầu ra khi xe đứng yên hoặc đang di chuyển, đồng thời cung cấp cảnh báo âm thanh - hình ảnh rõ ràng cho người lái để ngăn chặn việc tăng tốc ngoài ý muốn.

Xe điện Xiaomi SU7 có thời gian tăng tốc 0-100 km/h là 2,78 giây, theo giới thiệu của hãng. Ảnh: Xiaomi

Dự thảo cũng yêu cầu xe thuần điện và xe hybrid cắm sạc phải có khả năng tự động ngắt mạch điện trong những tình huống cụ thể. Điều này bao gồm khi tốc độ xe thay đổi từ 25 km/h trở lên trong vòng 150 mili giây theo chiều dọc hoặc chiều ngang, hoặc khi các thiết bị an toàn không thể đảo ngược (như túi khí) bung ra.

Đề xuất này đề cập nổi bật đến các tính năng an toàn của pin. Xe điện phải theo dõi tình trạng pin và tự động phát hiện, ghi lại và cảnh báo sớm các tình trạng bất thường trong cell pin. Khi phát hiện các vấn đề về nhiệt, xe phải cảnh báo người ngồi trong xe bằng các tín hiệu âm thanh và hình ảnh rõ ràng.

Ắc-quy điện phải được trang bị thiết bị giảm áp định hướng và cân bằng áp suất, với các rãnh giảm áp được thiết kế để không gây nguy hiểm cho hành khách trong cabin. Đối với xe buýt chạy hoàn toàn bằng điện và xe buýt hybrid cắm sạc có chiều dài từ 6 m trở lên, khoang chứa ắc-quy không được bắt lửa hoặc phát nổ trong ít nhất 5 phút sau khi báo động ắc-quy, giúp hành khách có đủ thời gian để sơ tán.

Dự thảo cũng đề cập đến các hệ thống hỗ trợ người lái, yêu cầu các phương tiện có các tính năng này phải xác minh bằng nhận dạng sinh trắc học hoặc đăng nhập tài khoản rằng người lái đã hoàn thành khóa đào tạo phù hợp trước khi cho phép tiếp tục vận hành. Đối với các hệ thống hỗ trợ lái xe kết hợp, khi được kích hoạt ở tốc độ trên 10 km/h, phương tiện phải liên tục theo dõi sự tham gia của người lái bằng ít nhất hai phương pháp: phát hiện rời tay khỏi vô-lăng và theo dõi ánh mắt.

Để tránh mất tập trung, chức năng phát video giải trí và chơi game trên màn hình bảng điều khiển phải được tắt khi xe chạy quá tốc độ 10 km/h.

Đề xuất này cũng đề cập đến các vấn đề an toàn cửa xe gần đây. Xe chở khách phải đảm bảo mỗi người có thể thoát ra qua ít nhất hai cửa khác nhau. Mỗi cửa (trừ cửa cốp) phải trang bị tay nắm mở cơ học cả bên trong và bên ngoài. Đối với xe có hệ thống khóa cửa điện tử, cửa hông không va chạm phải tự động mở khi túi khí bung ra hoặc xảy ra sự cố nhiệt pin.

Các quy định bổ sung bao gồm thông số kỹ thuật cửa sổ, cấm sử dụng phim cách nhiệt phản quang và yêu cầu tầm nhìn của người lái phải duy trì ít nhất 70% ánh sáng khả kiến (ánh sáng nhìn thấy được) truyền qua. Cửa sổ thoát hiểm phải sử dụng kính cường lực có độ dày không quá 5 mm và không được dán phim chắn nắng, đảm bảo chúng có thể dễ dàng bị vỡ trong trường hợp khẩn cấp.

Bản dự thảo đang trong giai đoạn tham vấn cộng đồng như một phần của quá trình sửa đổi tiêu chuẩn quốc gia.

Quy định mới này không nhằm mục đích hạn chế hoàn toàn khả năng tăng tốc 0-100 km/h của ôtô. Thay vào đó, quy định nêu rõ thời gian tăng tốc mặc định khi khởi động xe không được vượt quá 5 giây, nghĩa là người dùng có thể đạt được thời gian tăng tốc nhanh hơn thông qua các thao tác bổ sung.

Đối với đường công cộng, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5 giây đã là đủ nhanh. Trong những năm gần đây, một số thương hiệu như Xiaomi và Zeekr đã đạt được thành công với hiệu suất tăng tốc nhanh chóng. Theo CarNewsChina, nếu quy định mới được thực thi, rõ ràng một số thương hiệu sẽ không còn có thể sử dụng điều này như một chiêu trò tiếp thị.

Mỹ Anh