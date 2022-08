Trung Quốc kết án tỷ phú từng sở hữu đế chế kinh doanh 6 tỷ USD

Ngoài án tù, tỷ phú Tiêu Kiến Hoa còn bị Tòa án Trung cấp thứ nhất Thượng Hải hôm nay tuyên phạt 960.000 USD, trong khi tập đoàn Tomorrow của ông bị phạt số tiền kỷ lục là 55,03 tỷ nhân dân tệ (8,1 tỷ USD).

Ông Tiêu và tập đoàn Tomorrow bị cáo buộc bòn rút trái phép tiền ký quỹ, sử dụng không đúng cam kết tài khoản được ủy thác, "vi phạm nghiêm trọng trật tự quản lý tài chính" và làm "tổn hại an ninh tài chính quốc gia".

Tòa cho biết ông Tiêu và tập đoàn đã hối lộ bằng cổ phiếu, bất động sản, tiền mặt và tài sản khác cho các quan chức chính phủ với tổng trị giá gần 100 triệu USD, nhằm trốn tránh hoạt động giám sát tài chính và tìm kiếm các lợi ích bất hợp pháp trong giai đoạn 2001-2021.

Tòa án Trung cấp thứ nhất Thượng Hải cho hay mức án với Tiêu đã được giảm nhẹ do bị cáo đã thừa nhận tội danh, hợp tác với giới chức trong khắc phục thiệt hại.

Tiêu Kiến Hoa, 50 tuổi, sinh ra trong một ngôi làng nghèo thuần nông ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc. Ông từng được coi là một "thần đồng nhí" khi đỗ Đại học Bắc Kinh danh tiếng năm 14 tuổi.

Sau khi tốt nghiệp và bước chân vào lĩnh vực tài chính, Tiêu đã nhận được khoản đầu tư từ Đại học Bắc Kinh cho một dự án kinh doanh. Cũng trong khoảng thời gian này, ông thành lập tập đoàn Tomorrow.

Tài sản của Tiêu tăng lên nhanh chóng, một phần nhờ việc ông đã vun đắp thành công những mối quan hệ với các quan chức chính quyền. Phần lớn giao dịch kinh doanh của Tiêu đều được thực hiện thông qua một mạng lưới công ty bình phong phức tạp.

Sau khi lên nắm quyền năm 2012, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố phát động chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn "đả hổ diệt ruồi". Chiến dịch nhanh chóng khiến hàng nghìn quan chức cấp cao "ngã ngựa" và gây áp lực đáng kể với những doanh nhân như Tiêu. Trong khoảng thời gian này, ông Tiêu nhập tịch Canada sau khi mua bất động sản ở đây.

Tiêu dường như được xếp vào diện những "con hổ" trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập. Biết được rằng đang bị giới chức nhắm tới, Tiêu trốn tới Hong Kong và sống tại khách sạn Four Seasons suốt nhiều năm.

Tháng 1/2017, ông bị đưa ra khỏi phòng khách sạn Four Seasons và về Trung Quốc đại lục để điều tra. Đế chế kinh doanh của Tiêu khi đó có giá trị ước tính 5,97 tỷ USD.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sau đó xác định tập đoàn Tomorrow là một trong số các công ty cổ phần tài chính cần được xem xét kỹ về cơ cấu sở hữu, các giao dịch liên quan và nguồn tài trợ.

Vào giữa năm 2020, các cơ quan quản lý Trung Quốc kiểm soát 9 công ty tài chính liên quan đến Tiêu, trong đó có công ty bảo hiểm nhân thọ Hoa Hạ, công ty bảo hiểm nhân thọ Thiên An, công ty bảo hiểm tài sản Thiên An và công ty New Times Trust.