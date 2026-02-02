Trung Quốc kết án chung thân cựu bộ trưởng nhận hối lộ gần 20 triệu USD

Cựu bộ trưởng tư pháp Đường Nhất Quân bị tuyên án tù chung thân vì phạm tội nhận hối lộ gần 20 triệu USD trong hơn 10 năm.

Trong thông báo về phán quyết hôm nay, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, cho biết ông Đường Nhất Quân (Tang Yijun) đã "lợi dụng chức vụ để trục lợi cho nhiều tổ chức và cá nhân" trong giai đoạn 2006-2022.

Ông Đường, 64 tuổi, từng giữ chức bộ trưởng tư pháp Trung Quốc năm 2020-2023, cũng như nhiều vị trí quan trọng khác như chủ tịch tỉnh Liêu Ninh và bí thư thành ủy Ninh Ba.

Cựu quan chức này đã giúp các cá nhân và doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng, đảm bảo các khoản vay ngân hàng, mua đất và nhiều vấn đề khác. Theo thông báo của tòa án, ông Đường đã nhận hối lộ tổng 137 triệu nhân dân tệ (khoảng 19,7 triệu USD).

Ông Đường Nhất Quân trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh hồi tháng 7/2022. Ảnh: Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc

Thông báo của tòa nêu rõ số tiền hối lộ "đặc biệt cao" này đã gây thiệt hại "cực kỳ nghiêm trọng" đến lợi ích của nhà nước và nhân dân. Tuy nhiên, tòa cũng đã xem xét tình tiết giảm nhẹ như việc ông Đường thành khẩn khai báo sau khi bị bắt, bày tỏ hối hận và hợp tác điều tra, nên đã tuyên án chung thân.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012. Trước ông Đường, cựu bộ trưởng tư pháp Phó Chính Hoa cũng đã bị kết tội tham nhũng vào năm 2022. Ông bị tuyên án tử hình được hoãn thi hành án hai năm, sau đó được giảm xuống tù chung thân.

Trung Quốc tháng trước thông báo điều tra Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và Tham mưu trưởng Bộ tham mưu Liên hợp Lưu Chấn Lập với nghi vấn "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật", cụm từ thường được sử dụng cho hành vi tham nhũng. Ông Trương được cho là quan chức quân sự cấp cao nhất bị điều tra ở Trung Quốc trong những thập kỷ gần đây.

Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters)