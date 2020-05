Trung Quốc hoàn thành xưởng sản xuất vaccine Covid-19

Xưởng sản xuất vaccine an toàn sinh học cấp độ 3 đầu tiên được xây dựng và bàn giao, sản lượng mỗi năm đạt 100 triệu liều, bàn giao hôm 12/5.

Dự án xưởng sản xuất y sinh P3 (an toàn sinh học cấp độ 3) do công ty xây dựng số 4 Kỹ thuật Hệ thống Điện tử Trung Quốc (CEFOC) đã hoàn thành xây dựng. Đây là dự án xưởng sản xuất vaccine an toàn sinh học cấp độ 3 đầu tiên tại Trung Quốc.

Được khởi công từ ngày 6/2, đến 25/4, các hạng mục chính của dự án gồm kết cấu thép, hành lang ống dân dụng, kỹ thuật sưởi ấm, thiết bị xử lý đường ống thứ cấp, điều khiển tự động điều hòa không khí... hoàn thành.

Bên trong xưởng sản xuất vaccine ngừa Covid-19 của Trung Quốc. Ảnh: The Paper.

Ông Gao Tengfei, phụ tránh chính của công trình cho biết, trong quá trình xây dựng, việc bảo vệ tuyệt đối vùng áp suất âm độc hại của xưởng sản xuất vaccine được theo dõi kỹ lưỡng và thử nghiệm nghiêm ngặt, quá trình phát hiện rò rỉ được tiến hành mỗi ngày.

Hiện Trung Quốc đang phát triển bốn loại vaccine ngừa Covid-19, trong đó vaccine tái tổ hợp Ad5-nCoV và vaccine bất hoạt nCoV đã bước vào giai đoạn 2 của thử nghiệm lâm sàng. Ngày 23/4, ông Gao Fu, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, cho biết các vaccine đang ở giai đoạn 2 hoặc 3 của thử nghiệm lâm sàng có thể sẵn sàng được sử dụng vào tháng 9 chỉ trong trường hợp khẩn cấp, tuy nhiên để đáp ứng diện rộng phải đến đầu năm tới.

Theo đó, việc hoàn thành xưởng sản xuất vaccine ngừa Covid-19 với sản lượng đạt 100 triệu liều/năm, đáp ứng các điều kiện phục vụ nhu cầu tiêm ngừa thông thường và sử dụng khẩn cấp ở quy mô lớn.

Nguyễn Xuân (Theo The Paper)