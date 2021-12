Trung Quốc ghi nhận ca cộng đồng cao nhất trong gần 2 năm

Trung Quốc ghi nhận 162 ca nCoV cộng đồng có triệu chứng trên toàn quốc, mức cao nhất từ cuối tháng 3/2020.

Phần lớn ca nhiễm hôm qua được ghi nhận tại Tây An, thành phố tây bắc Trung Quốc đang trải qua ngày phong tỏa thứ năm. Thành phố13 triệu dân báo cáo 150 ca nhiễm cộng đồng trong ngày 26/12, so với 155 trường hợp trước đó. Giới chức Tây An đã ghi nhận 635 ca nhiễm nCoV ngày 9-26/12, không trường hợp nào mang biến chủng Omicron.

162 là số ca nhiễm cộng đồng trong một ngày cao nhất được ghi nhận tại Trung Quốc từ khi Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) bắt đầu tính riêng ca nhiễm có triệu chứng và không triệu chứng hồi cuối tháng 3/2020. Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 101.277 ca nhiễm, trong đó 4.636 người đã chết.

Một điểm xét nghiệm nCoV ở Tây An đêm 25/12. Ảnh: AFP.

Số ca nhiễm vẫn rất nhỏ so với các vùng dịch ở nước ngoài, nhưng giới chức đã áp đặt hàng loạt biện pháp phong tỏa cứng rắn, cho thấy nỗ lực của Trung Quốc nhằm kiểm soát các cụm dịch càng sớm càng tốt.

Thành phố Tây An bắt đầu áp phong tỏa từ ngày 23/12, sau khi giới chức phát hiện hơn 200 ca nCoV trong tháng này. Ổ dịch tại Tây An đã lan tới nhiều thành phố, trong đó có thủ đô Bắc Kinh, gây lo ngại về làn sóng Covid-19 mới.

Mỗi gia đình chỉ được cử một người ra đường để mua nhu yếu phẩm hai ngày một lần, các thành viên khác chỉ được ra đường nếu làm công việc thiết yếu hoặc có việc khẩn cấp và được chính quyền địa phương chấp thuận. Những người muốn rời thành phố cũng phải xin giấy phép.

Chính quyền Tây An đã tiến hành hàng loạt đợt xét nghiệm diện rộng, đồng thời triển khai chiến dịch phun khử khuẩn toàn thành phố.

Trung Quốc đang duy trì cảnh giác cao độ với các ổ dịch tiềm tàng, nhằm chuẩn bị cho Olympic Mùa đông được tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng 2 năm sau. Nước này vẫn duy trì chiến lược "không Covid" nghiêm ngặt suốt gần hai năm qua, với các biện pháp đóng cửa biên giới, cách ly bắt buộc và phong tỏa diện rộng. Nhiều quan chức các tỉnh và thành phố đã bị kỷ luật vì để bùng phát ổ dịch tại địa phương.

Vũ Anh (Theo Reuters)