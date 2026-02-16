Trung Quốc dự kiến ghi nhận kỷ lục 9,5 tỷ chuyến đi dịp Xuân vận

Trung Quốc ước tính sẽ ghi nhận khoảng 9,5 tỷ lượt đi lại trong 40 ngày Xuân vận, thời gian cao điểm di chuyển quanh kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Kỳ Xuân vận của Trung Quốc năm nay bắt đầu từ ngày 2/2 và kéo dài 40 ngày. Giới chức Trung Quốc dự kiến có khoảng 9,5 tỷ lượt di chuyển nội địa, như về quê ăn Tết và du lịch, mức cao kỷ lục và tăng đáng kể so với 9,02 tỷ lượt của năm ngoái.

Thống kê hàng năm về số chuyến đi đã tăng mạnh kể từ khi Bộ Giao thông Trung Quốc điều chỉnh phương pháp tính kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023, bổ sung tất cả chuyến đi bằng đường bộ trên những tuyến cao tốc quốc gia trọng điểm.

Hành khách ngồi chờ ở ga tàu Bắc Kinh, Trung Quốc, hôm 10/2. Ảnh: AP

"Xuân vận" là đợt di cư mùa xuân lớn nhất thế giới khi hàng trăm triệu người Trung Quốc về quê ăn Tết.

Trong ngày 2-10/2, ngành đường sắt Trung Quốc đã vận chuyển 1,01 tỷ lượt hành khách. Hành khách đi máy bay tính đến ngày 8/2 đạt 16,32 triệu lượt và ước tính lên tới 95 triệu lượt trong 40 ngày của kỳ Xuân vận.

Các hãng lữ hành lớn của Trung Quốc cho biết du lịch quốc tế đang gia tăng trong năm nay, khi kỳ nghỉ kéo dài thêm một ngày và nâng tổng số ngày lên thành 9.

Nhu cầu du lịch nội địa chia thành 2 xu hướng, gồm điểm đến có không khí nhiệt đới như đảo Hải Nam và những trung tâm thể thao mùa đông tại núi Trường Bạch ở vùng đông bắc.

Các điểm du lịch nước ngoài như Thái Lan và Australia được ưa chuộng, trong khi Nga đang dần nổi lên như lựa chọn mới sau khi cho phép du khách Trung Quốc nhập cảnh không cần visa từ tháng 12/2025. Nhu cầu đối với điểm đến quen thuộc lâu năm là Nhật Bản giảm mạnh trong năm nay, trong bối cảnh quan hệ song phương căng thẳng.

Thanh Tâm (Theo Reuters)