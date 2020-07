Trung Quốc dọa 'phản công mạnh mẽ' với Anh

Trung Quốc đe dọa sẽ tiến hành "phản công mạnh mẽ" nhằm đáp trả việc Anh ngừng hiệp ước dẫn độ với Hong Kong vì luật an ninh mới.

"Trung Quốc sẽ tiến hành phản công mạnh mẽ đối với những hành vi sai trái của Anh. Chúng tôi kêu gọi Anh từ bỏ những ảo tưởng về việc duy trì ảnh hưởng từ thời thuộc địa ở Hong Kong và ngay lập tức sửa chữa sai lầm", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay.

Trước đó, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab tuyên bố trước quốc hội rằng chính phủ sẽ ngay lập tức đình chỉ hiệp ước dẫn độ, đồng thời áp lệnh cấm vận vũ khí với Hong Kong.

"Chúng tôi sẽ không xem xét tái kích hoạt các thỏa thuận, trừ khi có những biện pháp bảo vệ rõ ràng và vững chắc nhằm ngăn quyền dẫn độ từ Anh bị lạm dụng theo luật an ninh mới", ông nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 17/7. Ảnh: Reuters.

Động thái của London diễn ra sau khi Bắc Kinh áp luật an ninh mới tại Hong Kong, xác định 4 tội danh xâm phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và cấu kết với nước ngoài. Ngoài lo ngại về quyền tự trị của đặc khu, Anh còn xích mích với Trung Quốc về cách xử lý Covid-19.

Hiệp ước dẫn độ giữa Anh và chính quyền Hong Kong được ký ngày 5/11/1997, cho phép dẫn độ nghi phạm bị cáo buộc tội giết người, hỗ trợ hoặc xúi giục tự sát, tấn công gây thương tích, bắt cóc, buôn bán ma túy và một vài tội danh khác.

Australia và Canada hồi đầu tháng cũng đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14/7 thông qua sắc lệnh tước những ưu đãi thương mại của đặc khu, đồng thời phê chuẩn Đạo luật Tự trị Hong Kong, cho phép Mỹ trừng phạt các quan chức và cảnh sát được cho là xâm phạm quyền tự trị của thành phố, cùng những ngân hàng thực hiện giao dịch quan trọng với họ.

Bất chấp phản ứng quyết liệt từ các nước trên thế giới, giới chức Hong Kong và Bắc Kinh giải thích rằng luật an ninh mới vô cùng quan trọng, nhằm lấp những lỗ hổng trong an ninh quốc gia được phơi bày sau làn sóng biểu tình chống chính quyền. Trung Quốc cũng nhiều lần kêu gọi phương Tây ngừng can thiệp vào Hong Kong vì đây là vấn đề nội bộ.

Ánh Ngọc (Theo Reuters)