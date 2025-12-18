Trung Quốc cử đặc phái viên hòa giải xung đột Campuchia - Thái Lan

Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo cử đặc phái viên phụ trách châu Á tới Campuchia và Thái Lan để làm trung gian hòa giải xung đột giữa hai nước.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17/12 cho biết nước này đang theo dõi sát sao xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan, đồng thời đã thực hiện nỗ lực ngoại giao trung gian để thúc đẩy hòa bình và giảm leo thang.

Theo đó, đặc phái viên phụ trách các vấn đề châu Á của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Deng Xijun sẽ tới Campuchia và Thái Lan vào ngày 18/12 "nhằm nỗ lực làm cầu nối giữa hai bên để sớm khôi phục hòa bình".

Binh sĩ, thiết giáp Thái Lan tại cửa khẩu Bueng Takuan ngày 10/12. Ảnh: National Thailand

Trước thông tin quân đội Thái Lan thu được nhiều thiết bị quân sự của Campuchia, trong đó có tên lửa chống tăng và súng không giật do Trung Quốc sản xuất, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nước này "có quan hệ hợp tác quốc phòng lâu dài với cả hai nước, không nhằm vào bất cứ bên thứ ba nào và không liên quan đến xung đột đang diễn ra".

Xung đột giữa Campuchia và Thái Lan bùng phát ngày 7/12, khi binh sĩ hai bên đấu súng dọc biên giới tranh chấp. Hai nước trong những ngày tiếp theo sử dụng các vũ khí hạng nặng, trong đó có tiêm kích F-16 và pháo phản lực phóng loạt, tập kích mục tiêu dọc biên giới tranh chấp.

Giao tranh giữa hai nước đã khiến ít nhất 39 người thiệt mạng, trong đó 21 binh sĩ cùng một dân thường Thái Lan và 18 dân thường Campuchia, theo các công bố của quân đội Thái Lan và Bộ Nội vụ Campuchia tính đến ngày 16/12.

Hàng trăm nghìn dân thường ở cả hai nước phải sơ tán khỏi biên giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với lãnh đạo hai nước để yêu cầu chấm dứt xung đột, nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn trong những ngày qua.

Các tỉnh biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. Đồ họa: BBC

Nguyễn Tiến (Theo CGTN, Xinhua, Nation Thailand, Khmer Times)