Trung Quốc chỉ trích phó lãnh đạo Đài Loan quá cảnh Mỹ

Trung Quốc tuyên bố sẽ có "những biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ" để phản ứng việc phó lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức quá cảnh Mỹ.

"Trung Quốc đang theo sát diễn biến tình hình và sẽ thực hiện các biện pháp kiên quyết, mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền quốc gia cũng như toàn vẹn lãnh thổ", một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay tuyên bố.

"Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức trao đổi chính thức nào giữa Mỹ và Đài Loan, kiên quyết phản đối những phần tử ly khai tìm kiếm 'độc lập Đài Loan' tới Mỹ dưới bất kỳ danh nghĩa nào hay vì bất kỳ lý do gì và kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức liên lạc chính thức nào giữa Mỹ và Đài Loan", người phát ngôn cho biết thêm.

Phó lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức phát biểu tại sân bay quốc tế Đào Viên trước khi lên đường tới Mỹ ngày 12/8. Ảnh: Reuters

"Trung Quốc bày tỏ không hài lòng và lên án mạnh mẽ việc Mỹ nhất quyết sắp xếp chuyến 'quá cảnh' của ông Lại Thanh Đức đến Mỹ", người này nói.

Trung Quốc luôn xem Đài Loan là phần lãnh thổ chờ thống nhất và đã tăng cường áp lực quân sự, chính trị đối với hòn đảo trong những năm qua. Mỹ không thiết lập quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng là bên cung cấp vũ khí lớn nhất cho hòn đảo.

Ông Lại, ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu cử vào năm tới của Đài Loan, quá cảnh tại thành phố New York, Mỹ, ngày 13/8 trên đường đến Paraguay, nơi ông sẽ tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Santiago Pena.

"Rất vui khi đến Big Apple, biểu tượng của tự do, dân chủ và cơ hội", ông Lại viết trên Twitter, nay là mạng xã hội X, sử dụng biệt danh của New York. Ông cho biết thêm rằng đã được đại diện Viện Mỹ tại Đài Loan (ATI) chào đón ở sân bay. "Mong được gặp bạn bè và tham dự các chương trình quá cảnh tại New York", ông viết.

Sau khi trở về từ Paraguay, ông dự kiến tiếp tục quá cảnh Mỹ, lần này tại thành phố San Francisco.

Tháng 8 năm ngoái, chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là Nancy Pelosi thăm Đài Loan. Trung Quốc phản ứng gay gắt với chuyến thăm của bà Pelosi bằng cách tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn chưa từng có quanh hòn đảo. Quân đội Trung Quốc tiếp tục tập trận lớn quanh hòn đảo hồi tháng 4, khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn quá cảnh ở Mỹ và gặp đương kim Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy.

Vũ Hoàng (Theo AFP)