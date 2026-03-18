Trung Quốc chế tạo thiết bị bảo quản nội tạng hiến tặng trong nhiều ngày

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát triển thành công hệ thống tưới máu máy đa nhiệt độ, giúp kéo dài thời gian bảo tồn nội tạng hiến tặng từ vài giờ lên nhiều ngày.

Tờ SCMP ngày 16/3 đưa tin, Viện Kỹ thuật Vật lý và Hóa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc tạo ra bước đột phá trong phương pháp đóng băng và hồi sinh tạng cấy ghép. Trưởng nhóm nghiên cứu Rao Wei cho biết phòng thí nghiệm của bà đã tăng thời gian bảo quản tim động vật từ 6 giờ lên 24 giờ. Với cơ quan thận, nhóm cũng kéo dài thời gian lưu giữ trong môi trường nitơ lỏng từ 24 giờ lên 7 ngày. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí chuyên ngành Journal of Medical Devices, thuộc Hiệp hội Kỹ sư Cơ khí Mỹ.

Một ca ghép tạng tại Bệnh viện Thực hành số 1 thuộc Đại học Tôn Trung Sơn ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, tháng 12/2023. Ảnh: Xinhua

Nhóm chuyên gia đặt tên cho thiết bị này là "Hệ thống tưới máu máy nhiệt độ thấp đa tạng" (MTMP). Thiết bị phá vỡ giới hạn 0°C của kỹ thuật tưới máu truyền thống. Hệ thống sử dụng phần mềm giám sát sinh lý tự hành để kiểm soát chính xác áp suất, lưu lượng và quy trình hạ nhiệt độ nội tạng từ mức bình thường xuống âm 10°C. MTMP tích hợp module kiểm soát nhiệt kênh đôi và buồng chứa linh hoạt, tự động điều chỉnh kích cỡ phù hợp với nhiều loại tạng có thể tích 1-200 cm³. Nhóm nghiên cứu đã ứng dụng thành công thiết bị trên tim chuột cống, thận thỏ và thận lợn.

Thành tựu công nghệ này hứa hẹn giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng thiếu hụt nguồn tạng toàn cầu. Hiện nay, tim rời khỏi cơ thể người hiến chỉ duy trì sự sống khoảng 6 giờ, phổi 9 giờ, gan 12 giờ và thận 24 giờ. Giới hạn thời gian khắt khe buộc giới y khoa Mỹ phải dùng trực thăng và Trung Quốc dùng tàu cao tốc để chạy đua vận chuyển tạng. Những ca cấy ghép hiện tại mang tính chất "phẫu thuật cấp cứu" khẩn trương hơn là phẫu thuật chủ động.

Các chuyên gia y tế đánh giá, nếu nước Mỹ bảo quản và tận dụng hiệu quả một nửa số trái tim hiến tặng đang lãng phí do hết hạn, họ có thể xóa sổ hoàn toàn danh sách chờ ghép tạng trong 2-3 năm tới. Tại Trung Quốc, hệ thống MTMP mang lại hy vọng sống cho hơn 100 triệu người mắc bệnh thận mạn tính, trong bối cảnh nguồn cung hiện tại chỉ đáp ứng khoảng 10.000 ca ghép mỗi năm.

Việc kéo dài "thời gian vàng" bảo quản nội tạng giúp ngành y tế chuyển đổi ghép tạng sang phẫu thuật có lịch trình. Dù mang lại lợi ích y học to lớn, giới chuyên môn cũng cảnh báo tiến bộ công nghệ này có thể trở thành "con dao hai lưỡi", vô tình tạo điều kiện cho các đường dây buôn lậu nội tạng xuyên quốc gia hoạt động mạnh hơn nếu cơ quan chức năng thiếu biện pháp kiểm soát.

Bình Minh (Theo SCMP, CAS, Journal of Medical Devices)