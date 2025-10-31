Trung Quốc chặn sông để xây hai siêu đập cùng lúc

Chỉ trong một ngày, Trung Quốc đã chặn dòng chảy của sông Nhã Lung tại hai vị trí để khởi công hai dự án thủy điện có tổng công suất lắp đặt 2,7 triệu kW.

Công trường xây dựng đập thủy điện trên sông Nhã Lung. Ảnh: CCTV

Theo China Electric Power News, dòng chảy sông Nhã Lung, phụ lưu sông Dương Tử, bị chặn hôm 28/10 trong giai đoạn đầu tiên của hai dự án thủy điện lớn. Sau khi hoàn thành, dự kiến nhà máy Mạnh Địch Câu và Nha Căn I sẽ sản xuất lượng điện tương đương 3,5 triệu tấn than đá hàng năm và giảm 9 triệu tấn khí thải carbon dioxide mỗi năm. Đây là lần đầu có hai địa điểm trên sông Nhã Lung bị chặn đồng thời để xây nhà máy thủy điện, đánh dấu bước đột phá mới trong lắp đặt cơ sở tích hợp thủy điện - điện mặt trời - điện gió đầu tiên của cả nước.

Theo CCTV, các kỹ sư chuyển hướng dòng chảy sông bằng đường hầm khoan xuyên qua những ngọn núi gần đó, giúp rút toàn bộ nước ở lòng sông để xây đập đồng thời bảo tồn điều kiện sinh thái ở hạ nguồn. Việc chuyển dòng sông thành công mở đường cho giai đoạn quan trọng tiếp theo, bao gồm đào móng và đổ bê tông đập chính.

Sun Wenliang, chủ tịch Công ty phát triển thủy điện sông Nhã Lung, chi nhánh của Tập đoàn Phát triển và Đầu tư, cho biết trong quá trình chuyển dòng sông, công nhân đã đổ khoảng 90.000 m3 đá dăm và toàn bộ hoạt động diễn ra trong chưa đầy 30 giờ. Để chặn dòng sông an toàn và chính xác, nhà thầu sử dụng dự đoán thủy văn, tiến hành thí nghiệm mô hình và khoan có tổ chức.

Việc chặn sông đồng thời ở cả hai nhà máy thủy điện giúp nâng cao hiệu quả chung, tối ưu hóa sử dụng nguồn nước, rút ngắn khoảng một tháng tổng thời gian xây dựng và tiết kiệm 1,69 triệu USD chi phí đầu tư.

Nhà máy thủy điện Mạnh Địch Câu công suất 2.400 megawatt (MW) nằm trên dòng chính của sông Nhã Lung ở nơi giáp ranh giữa huyện Cửu Long thuộc châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư và huyện Mộc Lý thuộc châu tự trị dân tộc Di Lương Sơn tại tỉnh Tứ Xuyên phía tây nam Trung Quốc. Hiện nay, đây là dự án thủy điện lớn nhất đang xây dựng ở lưu vực sông Nhã Lung. Dự án Nha Căn 1 công suất 300 MW nằm ở huyện Nhã Giang, châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, đóng vai trò như cơ sở điều phối cho nhà máy thủy điện Lưỡng Hà Khẩu 3.000 MW thuộc hàng lớn nhất Tứ Xuyên.

Hai nhà máy trên là bộ phận chủ chốt trong mô hình tiên phong của Trung Quốc nhằm kết hợp 3 nguồn năng lượng tái tạo. Nhà chức trách nước này lên kế hoạch đặt 4 cơ sở như vậy dọc sông Nhã Lung, với tổng công suất lắp đặt dự kiến 78 triệu kW và dự kiến đi vào hoạt động đầy đủ năm 2035.

An Khang (Theo SCMP, CCTV)