Trung Quốc cảnh báo về các quan chức 'ngồi chơi xơi nước'

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cảnh báo về các quan chức "không làm gì", chỉ chờ chuyển giao quyền lực vào cuối nhiệm kỳ.

Báo Tổ chức và Nhân sự Trung Quốc, cơ quan trực thuộc Bộ Nhân lực và An sinh Xã hội, cuối tuần trước đăng bài viết với tiêu đề "Ngăn chặn các quan chức ngồi chơi xơi nước và chỉ chờ chuyển giao quyền lực".

Bài viết dẫn lời một thông cáo được ban hành sau hội nghị toàn thể lần thứ năm của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) diễn ra đầu tháng này, trong đó nêu rõ cơ quan giám sát chống tham nhũng này sẽ "kiên quyết chấn chỉnh" những hành vi như vậy.

Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh ngày 4/12/2025. Ảnh: AFP

"Năm nay là năm tập trung vào việc sắp xếp đội ngũ lãnh đạo địa phương. Giai đoạn này thường là thời điểm quan trọng đối với quá trình chuyển đổi chính sách, thúc đẩy dự án và giải quyết các mâu thuẫn. Bất kỳ sự do dự, chểnh mảng hoặc thiếu sót nào đều có thể dẫn đến làm việc thụ động và bỏ lỡ cơ hội phát triển", bài viết có đoạn.

Dựa trên kinh nghiệm trước đây, bài báo cho rằng một số quan chức có xu hướng coi giai đoạn sắp xếp nhân sự là một thời kỳ chuyển tiếp, dùng nó như một cái cớ để "ngồi chơi xơi nước" và không làm gì.

"Những người này rơi vào 'chế độ ngồi không và thụ động' trong giai đoạn hoàn thiện bộ máy, làm giảm nhiệt tình, thiếu trách nhiệm, không thúc đẩy công việc và giải quyết vấn đề, thậm chí còn trì hoãn ra quyết định", báo Tổ chức và Nhân sự Trung Quốc viết.

Bài viết cũng chỉ ra rằng những quan chức trên "quá chú trọng đến lợi ích cá nhân, thiếu trách nhiệm và luôn ưu tiên sự nghiệp cá nhân hơn sự nghiệp của đảng".

"Một số người hy vọng được thăng chức và sợ mắc sai lầm. Một số người sắp nghỉ hưu và không có động lực. Một số người sẽ chuyển sang bộ phận và vị trí khác sau đợt sắp xếp và không nghiêm túc với trách nhiệm hiện tại của mình", bài viết nêu rõ.

Các quan chức địa phương Trung Quốc do đó được kêu gọi "hoàn thành trách nhiệm của mình khi tại chức, đảm bảo thái độ làm việc tập trung, duy trì kỷ luật và công việc không bị gián đoạn trong suốt thời kỳ chuyển giao lãnh đạo".

Điều này được cho là đề cập tới quá trình chuyển giao sau đại hội toàn quốc đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 21, dự kiến diễn ra vào năm 2027. Đại hội diễn ra 5 năm một lần để bầu ra Ban Chấp hành trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc mới và thường dẫn tới những cuộc tái sắp xếp lớn trong bộ máy chính quyền.

Tại phiên họp toàn thể của CCDI, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cần đề bạt những quan chức "tuyệt đối trung thành, đáng tin cậy, kiên định và có trách nhiệm" vào bộ máy chính quyền địa phương.

Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc lên án những quan chức "ngồi không". Tháng 11 năm ngoái, People's Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, đã cáo buộc một số quan chức "nằm thẳng", thuật ngữ chỉ những người chỉ làm công việc một cách tối thiểu cho qua ngày. Từ năm 2024, một số địa phương còn có hình thức phê bình là trao "giải thưởng ốc sên" cho những cán bộ lười biếng, kém hiệu quả.

Ngọc Ánh (Theo SCMP, People's Daily)