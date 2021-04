Trung Quốc cảnh báo nước ngoài không can thiệp Hong Kong

Quan chức Trung Quốc phụ trách Hong Kong Lạc Huệ Ninh tuyên bố "thế lực bên ngoài" sẽ phải trả giá nếu can thiệp vào tình hình đặc khu.

"Chúng tôi sẽ dạy cho các thế lực nước ngoài một bài học nếu có ý định sử dụng Hong Kong như một con tốt", Giám đốc Văn phòng Liên lạc Chính quyền Trung ương tại Hong Kong Lạc Huệ Ninh nói với báo giới trong một lễ kỷ niệm hôm nay.

Đây là buổi lễ đánh dấu "ngày giáo dục" cư dân Hong Kong về luật an ninh quốc gia, được tổ chức nhằm thúc đẩy đạo luật mới được quốc hội Trung Quốc thông qua từ năm ngoái.

Giám đốc Văn phòng Liên lạc Chính quyền Trung ương Trung Quốc tại Hong Kong Lạc Huệ Ninh phát biểu trong lễ kỷ niệm ngày giáo dục luật an ninh quốc gia hôm nay. Ảnh: Reuters.

Luật an ninh quốc gia được Bắc Kinh ban hành với Hong Kong từ tháng 6 năm ngoái, hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để đe dọa an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

Mỹ và nhiều nước phương Tây bày tỏ quan ngại sâu sắc về luật an ninh Hong Kong, cảnh báo nguy cơ đạo luật này làm suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ". Trong khi đó, giới chức Hong Kong và Bắc Kinh cho rằng luật sẽ giúp bịt kín những lỗ hổng trong bảo vệ an ninh quốc gia bị phơi bày sau nhiều tháng diễn ra các cuộc biểu tình làm rung chuyển Hong Kong.

Hơn 100 chính trị gia Anh đầu tuần này đã gửi thư yêu cầu chính quyền Thủ tướng Boris Johnson mở rộng danh sách các quan chức Trung Quốc bị cáo buộc "vi phạm nhân quyền nghiêm trọng".

Trong Ngày Giáo dục luật An ninh Quốc gia tại Hong Kong, giới chức đặc khu sẽ tổ chức các hoạt động, trò chơi và chương trình trong trường học cũng như các cuộc diễu hành của cảnh sát và các lực lượng khác.

Quốc hội Trung Quốc hồi tháng 3 cũng thông qua kế hoạch cải cách bầu cử Hong Kong, dự kiến giảm số ghế được bầu trực tiếp trong cơ quan lập pháp từ một nửa xuống còn 1/5.

Mỹ, Anh và các nước phương Tây xem cải cách hệ thống bầu cử là nỗ lực loại bỏ "bất đồng chính kiến" và làm suy yếu nghiêm trọng thể chế dân chủ của Hong Kong. Bắc Kinh khẳng định vấn đề ở Hong Kong là chuyện nội bộ và cáo buộc các thế lực bên ngoài đang âm mưu gây rối ở đặc khu.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)