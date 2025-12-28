Trung Quốc bổ nhiệm nữ cơ trưởng đầu tiên lái máy bay nội địa

Trung Quốc bổ nhiệm nữ phi công "10 năm không mắc lỗi" làm cơ trưởng chuyên trách cho máy bay C919 do nước này tự sản xuất.

Trung Quốc gần đây bổ nhiệm Yu Yue đảm nhiệm vị trí cơ trưởng chuyên trách các chuyến bay khai thác C919, trong bối cảnh ngành hàng không nước này mở rộng nguồn nhân lực và từng bước chuyển đổi đội ngũ phi công lái Boeing và Airbus sang vận hành dòng máy bay này, SCMP đưa tin ngày 27/12.

Yu là nữ phi công của hãng hàng không China Southern Airlines trụ sở Quảng Châu, vốn điều khiển máy bay Boeing 737. Theo truyền thông Trung Quốc, cô đã duy trì thành tích "không mắc sai sót nào" kể từ khi gia nhập hãng năm 2015.

Yu được đào tạo tại Đại học Hàng không Dân dụng Trung Quốc. Hồi đầu năm, cô đã được tuyển chọn vào nhóm các phi công hàng đầu để trải qua khóa huấn luyện chuyên sâu vận hành máy bay C919 ở Thượng Hải.

Yu Yue, nữ cơ trưởng đầu tiên vận hành C919 của Trung Quốc. Ảnh: GMW

"Ngay khi được hỏi liệu tôi có sẵn sàng chuyển sang lái C919 hay không, tôi đã không do dự dù chỉ một giây", Yu trả lời truyền thông.

Máy bay C919, do Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (Comac) sản xuất, là dòng máy bay thân hẹp được kỳ vọng trở thành đối thủ của Airbus A320 và Boeing 737. Phi cơ có sức chở 158-168 hành khách, tầm bay tối đa 5.600 km.

C919 bắt đầu phục vụ các chuyến bay nội địa từ tháng 5/2023, được ba hãng hàng không lớn nhất nước là China Southern Airlines, Air China và China Eastern Airlines, khai thác.

Cả ba hãng đang tăng cường tần suất các chuyến bay C919 sau hơn hai năm hoạt động suôn sẻ. Hồi tháng 10, ba hãng cam kết mua ít nhất 100 phi cơ này, dự kiến tiếp nhận vào những năm 2030.

Cơ trưởng Yu Yue bên cạnh máy bay C919. Ảnh: GMW

Trung Quốc đào tạo lứa phi công nữ đầu tiên gồm 14 người vào năm 1951. Đến năm 2024, nước này có 941 nữ phi công lái các chuyến bay thương mại, tư nhân, phần lớn sinh sau năm 1985, trẻ hơn đáng kể so với các đồng nghiệp nam.

Nữ phi công lớn tuổi nhất sinh năm 1953, người trẻ nhất sinh năm 2005. Tuy nhiên, tỷ lệ phi công nữ trong ngành hàng không dân dụng Trung Quốc còn thấp, ở mức dưới 2%.

Chiếc C919 trong một chuyến bay thử nghiệm sang Hong Kong hồi tháng 12/2023. Ảnh: Reuters

Đức Trung (Theo SCMP, GMW, BJD News)