Trung Quốc bắt nhóm mua bán 100.000 mẫu máu xác định giới tính thai nhi

Hơn 100.000 mẫu máu của phụ nữ mang thai tại 23 tỉnh được thu thập, buôn lậu xuyên biên giới, thu lợi bất chính hơn 30 triệu nhân dân tệ (112 tỷ đồng).

Vụ án vừa được Cục Hải quan Chống buôn lậu Quảng Châu truy quét tại Quảng Châu, Phật Sơn và Thâm Quyến. 26 nghi phạm bị bắt.

Theo cáo buộc, các băng nhóm này đã buôn lậu hơn 100.000 mẫu máu của phụ nữ mang thai, thu lợi bất chính hơn 30 triệu nhân dân tệ. Hành vi phạm tội trải rộng trên 23 tỉnh thành, trở thành vụ án lớn nhất và có phạm vi rộng nhất thuộc loại này mà nhà chức trách từng triệt phá.

Theo nhà chức trách, từ năm 2022, những manh mối đầu tiên của sự việc này đã lọt tầm ngắm của cơ quan hải quan. Một đội đặc nhiệm được thành lập với 265 người, nhiều năm điều tra và truy tìm danh tính, thông tin xuất nhập cảnh của các nghi phạm.

Thủ đoạn "vô cùng chuyên nghiệp và bí mật"

Theo nhà điều tra, băng đảng hoạt động rất bí mật, tạo thành một "chuỗi công nghiệp ngầm" khép kín gồm "tuyển mộ trực tuyến - thu thập mẫu nhanh - lưu trữ trung chuyển - buôn lậu xuyên biên giới".

Đầu tiên, các nghi can quảng cáo dịch vụ "xác định giới tính thai nhi không xâm lấn" và "sàng lọc bệnh di truyền" trên các nền tảng mạng xã hội, sử dụng các cụm từ như "xét nghiệm di truyền chính xác" và "an toàn và không rủi ro" để thu hút khách hàng.

"Thông qua mạng xã hội, các nghi can tìm kiếm những người đang mang thai cần xác định giới tính thai nhi. Sau đó, các môi giới ở Trung Quốc sẽ thương lượng giá cả với thai phụ", đại diện cơ quan điều tra cho hay.

Sau khi đạt được thỏa thuận, phòng thí nghiệm ở nước ngoài sẽ yêu cầu khách hàng chuyển phát nhanh mẫu máu đến địa chỉ được chỉ định. Tại đây, sẽ có người của băng đảng chuyên thu thập các mẫu máu. Sau đó, công tác ngụy trang để vận chuyển máu xuyên biên giới bắt đầu.

Các mẫu máu được nghi can dính băng dính giấu trong người, bị công an phát hiện. Ảnh: Sina Finance

Để tránh bị phát hiện, những kẻ buôn lậu dùng băng dính buộc chặt các ống đựng mẫu máu của phụ nữ mang thai vào bụng và đùi trong, hoặc giấu chúng trong các ngăn được thiết kế đặc biệt trong vali.

Riêng nghi can họ Chu - một trong những kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu trong vụ án này, đã tổ chức cho đồng phạm vận chuyển hơn 4.000 mẫu máu của phụ nữ mang thai ra khỏi đất nước theo cách này từ 4/2024 đến 8/2025.

Nhà chức trách chưa công bố đích đến của các mẫu máu này.

Lợi nhuận khổng lồ

Tại nhánh tội phạm bị truy quét ở Quảng Châu, nhà điều tra xác định băng nhóm hoạt động "đặc biệt táo tợn" do ông trùm tên Lý đứng đầu. Để che đậy hoạt động phi pháp, họ thuê văn phòng và mua thiết bị văn phòng tại một khu công nghệ sáng tạo, ngụy trang thành một công ty truyền thông hợp pháp.

Băng nhóm này cố tình cắt đứt nhiều khâu trong hoạt động kinh doanh, kho bãi và hậu cần, và các nhân viên liên quan không liên lạc với nhau hoặc biết được cứ điểm của nhau, nhằm mục đích trốn tránh sự truy quét.

Lý đã có tiền án, có "kinh nghiệm" chống đối công tác điều tra và đã chuẩn bị bỏ trốn hai ngày trước khi vụ án bị phanh phui. Hôm bị bắt, Lý mang theo một vali chứa hộ chiếu, giấy phép đi Hong Kong và Ma Cao, tiền mặt USD cùng đồ dùng cá nhân. Hắn đã đến cảng và đang chuẩn bị rời khỏi đất nước, song bị bắt ngay tại cảng.

Theo cảnh sát, lý do khiến bọn tội phạm liều lĩnh như vậy trong trường hợp này là do lợi nhuận khổng lồ. Trong trường hợp này, Lý đã thu lợi bất chính hơn 7 triệu nhân dân tệ (26 tỷ đồng) trong chưa đầy 5 tháng.

Các mẫu máu được bảo quản, vận chuyển trong điều kiện không đảm bảo, vỡ, rò rỉ, nhiều mẫu chứa mầm bệnh. Ảnh: Sina Finance

Theo VKS, việc buôn lậu mẫu máu của phụ nữ mang thai không chỉ vượt qua ranh giới pháp luật mà còn gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh sinh học quốc gia và sức khỏe cộng đồng. Mẫu máu của phụ nữ mang thai chứa thông tin quan trọng về di truyền học của con người và bị nhà nước nghiêm cấm nhập khẩu và xuất khẩu

Trung Quốc nghiêm cấm việc xác định giới tính thai nhi vì mục đích phi y tế, và việc xuất khẩu mẫu máu cần có sự chấp thuận từ bộ phận quản lý nguồn gen người.

Vận chuyển máu có quy định nghiêm ngặt, tiêu chuẩn khắt khe về kiểm soát nhiệt độ, phương pháp bảo quản và quản lý toàn bộ quy trình vận chuyển. Các mẫu máu bị buôn lậu hoàn toàn không đáp ứng được những yêu cầu này, nhiều trường hợp rò rỉ mẫu máu và vỡ ống nghiệm, một số mẫu máu có chứa mầm bệnh truyền nhiễm... dẫn đến nguy cơ lây lan bệnh tật, nhà chức trách nêu.

Bộ luật Hình sự xác định ai phạm tội Buôn lậu tài nguyên di truyền có thể bị phạt tù 3-7 năm.

Hải Thư (Theo Sina, The paper)