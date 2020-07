Trung Quốc bác cảnh báo 'chủng cúm lợn có thể thành đại dịch'

Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho biết virus cúm lợn “G4” không phải là chủng mới và không dễ lây nhiễm trên người hoặc động vật.

Yang Hanchun, chuyên gia phòng chống dịch bệnh của Bộ, hôm 4/7 đã bác bỏ luận điểm của một nghiên cứu được công bố trước đó. Công trình thực hiện bởi một nhóm nhà khoa học Trung Quốc và công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) của Mỹ, cảnh báo về một chủng virus cúm lợn mới có tên G4. Các tác giả cho rằng virus này dễ lây lan hơn trên người và có khả năng trở thành đại dịch.

Tuy nhiên Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho rằng kết quả nghiên cứu đã bị "thổi phồng và bịa đặt" bởi phương tiện truyền thông.

Nhân viên y tế kiểm dịch đàn lợn ở Trung Quốc, ngày 30/6. Ảnh: Reuters

Phân tích của Bộ cho thấy quy mô mẫu nghiên cứu quá nhỏ, không đủ để đưa ra kết luận chính xác. Hơn thế, các nhà khoa học cũng thiếu bằng chứng cho thấy G4 là chủng phổ biến ở lợn.

Bộ Nông nghiệp cho biết kết luận này được đưa ra sau một hội thảo về ảnh hưởng của virus G4 đến ngành công nghiệp chăn nuôi lợn và y tế cộng đồng. Thành phần tham gia bao gồm các bác sĩ thú y và chuyên gia về virus, cũng như các tác giả của công trình nghiên cứu nói trên.

Các chuyên gia đồng ý rằng chủng virus G4 không mới. Hơn thế, virus này cũng được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các cơ quan liên quan theo dõi liên tục kể từ năm 2011, theo thông cáo bởi một cán bộ cấp cao của WHO.

Bên cạnh đó, các tác giả của chính nghiên cứu nói trên cũng thống nhất rằng chủng G4 không có khả năng nhân lên với số lượng lớn trong cơ thể người và gây bệnh.

Linh Phan (theo Reuters)