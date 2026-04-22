Trung Quân Idol xin lỗi sau khi bị tố cáo hành hung phụ nữ

Ca sĩ Trung Quân Idol cho biết do dùng nhiều đồ uống có cồn, anh vô ý có hành vi không phù hợp với một phụ nữ, khiến người này bị thương.

Trưa 21/4, bác sĩ Phạm Minh Trường, nhận là chồng bà Nguyễn Linh Thùy, lên tiếng tố cáo Trung Quân Idol hành hung vợ của anh. Người này cho biết sự việc xảy ra rạng sáng cùng ngày tại một địa điểm ở phường Sài Gòn, TP HCM. Trung Quân Idol đã "tác động vật lý" khiến vợ anh bị thương ở vùng mặt, tay và rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần.

Anh cũng cho biết tiến hành thu thập chứng cứ, trích xuất camera, lập vi bằng và sẽ gửi đơn đến cơ quan chức năng để làm rõ sự việc.

Ca sĩ Trung Quân, 37 tuổi, quê Lâm Đồng. Ảnh: Facebook Trung Quân

Trưa 22/4, Trung Quân cho biết đã gặp vợ người tố cáo để xin lỗi trực tiếp. "Tôi thành thật hối hận và biết lỗi, xin cúi đầu nhận lỗi cùng bạn Linh Thùy cùng chồng cô ấy là anh Phạm Minh Trường", anh nói. Ca sĩ cũng xin lỗi khán giả vì làm phiền mọi người với những điều tiêu cực.

Trước đó, tối 21/4, trên trang cá nhân, Trung Quân Idol đăng bài xác nhận sự việc và cho biết do anh sử dụng nhiều đồ uống có cồn nên có hành vi không phù hợp. Anh xem đây là một bài học lớn về việc sử dụng thức uống có cồn. Vài phút sau, anh xóa bài viết, cho biết chờ làm việc với công an và xin lỗi trực tiếp người liên quan.

Phía gia đình người phụ nữ cho biết cùng Trung Quân Idol làm việc với công an phường Sài Gòn (TP HCM) sáng 22/4, quyết định bỏ qua cho ca sĩ.

Trung Quân từng gây chú ý ở cuộc thi Vietnam Idol 2008. Anh có chất giọng nam cao, giàu cảm xúc. Ca sĩ được khán giả yêu mến qua có nhiều bài hit như: Dấu mưa (Phạm Toàn Thắng), Trót yêu (Ái Phương). Anh cũng nổi tiếng với những bản cover, nhận được hàng chục triệu lượt nghe trên YouTube như Ai chung tình được mãi (Đông Thiên Đức), Cô đơn trên Sofa (Tăng Duy Tân), Mưa tháng 6 (Hứa Kim Tuyền). Năm ngoái 2023, Trung Quân lần đầu thực hiện liveshow 1589, kỷ niệm 15 năm ca hát.

Hoàng Dung