Trump: Trung Quốc phạm 'sai lầm khủng khiếp'

Trump cho rằng Trung Quốc phạm sai lầm khủng khiếp khi lừa dối thế giới về quy mô và nguy cơ bùng phát Covid-19, sau đó tìm cách che giấu dịch.

"Tôi nghĩ họ đã phạm một sai lầm rất khủng khiếp và không muốn thừa nhận điều này", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc trò chuyện với Fox News tối 3/5. "Quan điểm của tôi là họ đã phạm sai lầm. Họ cố che đậy, cố lừa dối. Nó giống như một đám lửa. Thực sự giống như họ đang cố gắng dập lửa nhưng họ không thể".

Tổng thống Mỹ nói ông không nghi ngờ gì về việc Trung Quốc đã lừa dối thế giới về quy mô, nguy cơ bùng phát Covid-19, và sau đó tìm cách che đậy khi dịch bệnh trở thành đại dịch toàn cầu. Trump cũng nói rằng chính phủ đang tổng hợp báo cáo và sẽ có kết luận rõ ràng, đồng thời ám chỉ sẽ sớm công bố những thông tin hỗ trợ cho các tuyên bố của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc trò chuyện với Fox News tối 3/5. Ảnh: AFP.

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng trong bối cảnh số người nhiễm và chết do nCoV tại Mỹ cao nhất toàn cầu, dù dịch bệnh ban đầu lây lan nhanh ở châu Á và châu Âu. Mỹ hiện ghi nhận gần 1,2 triệu ca nhiễm, hơn 68.000 người tử vong.

Truyền thông Mỹ hôm 3/5 dẫn báo cáo tình báo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ nói rằng trước khi chia sẻ thông tin chi tiết về Covid-19 với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung Quốc đã tăng mạnh nhập khẩu và giảm xuất khẩu vật tư y tế. Bộ An ninh Nội địa Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố "có bằng chứng to lớn" cho thấy nCoV bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc. Theo một số bản tin, Trump đã giao nhiệm vụ cho các điệp viên Mỹ tìm hiểu về nguồn gốc của nCoV.

Viện virus học Vũ Hán bác giả thuyết nCoV xuất phát từ phòng thí nghiệm của mình. Phần lớn các chuyên gia cũng cho rằng virus có nguồn gốc từ động vật hoang dã, cụ thể là loài dơi.

Trung Quốc cũng nhiều lần bác bỏ cáo buộc "giấu dịch", khẳng định đã cung cấp thông tin kịp thời và đầy đủ về dịch bệnh cho WHO cũng như các nước khác, đồng thời cho rằng giả thuyết virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm là "phi thực tế và vô căn cứ".

Huyền Lê (Theo NBC, Bloomberg)